https://tr.sputniknews.com/20211228/suriye-medyasi-israil-ucaklari-lazkiye-limanini-hedef-aldi-1052177719.html

Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı

Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in ülkenin Lazkiye kentindeki limanı füzelerle hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T05:21+0300

2021-12-28T05:21+0300

2021-12-28T05:21+0300

dünya

suriye

israil

lazkiye

füze saldırısı

hava savunma sistemi

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İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.Resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.Ajans, saldırı neticesinde çok sayıda konteynerin yandığı bilgisini paylaştı.Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre saldırının gerçekleştirildiği bölgede büyük çaplı patlamalar ve yangın meydana geldi.Şam FM, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.Füzelerin hedefinde silah depolarının olduğu iddia ediliyor. Bazı sosyal medya hesapları, saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20211207/suriye-devlet-televizyonu-israil-lazkiye-limanina-hava-saldirisi-duzenledi-1051510298.html

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suriye, israil, lazkiye, füze saldırısı, hava savunma sistemi