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Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı
Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in ülkenin Lazkiye kentindeki limanı füzelerle hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T05:21+0300
2021-12-28T05:21+0300
dünya
suriye
israil
lazkiye
füze saldırısı
hava savunma sistemi
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İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.Resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.Ajans, saldırı neticesinde çok sayıda konteynerin yandığı bilgisini paylaştı.Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre saldırının gerçekleştirildiği bölgede büyük çaplı patlamalar ve yangın meydana geldi.Şam FM, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.Füzelerin hedefinde silah depolarının olduğu iddia ediliyor. Bazı sosyal medya hesapları, saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20211207/suriye-devlet-televizyonu-israil-lazkiye-limanina-hava-saldirisi-duzenledi-1051510298.html
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suriye, israil, lazkiye, füze saldırısı, hava savunma sistemi

Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı

05:21 28.12.2021
© AP Photo / Hassan AmmarABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
ABD, Suriye'ye saldırı başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in ülkenin Lazkiye kentindeki limanı füzelerle hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.
İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.
Ajans, saldırı neticesinde çok sayıda konteynerin yandığı bilgisini paylaştı.
Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre saldırının gerçekleştirildiği bölgede büyük çaplı patlamalar ve yangın meydana geldi.
Şam FM, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.
Füzelerin hedefinde silah depolarının olduğu iddia ediliyor. Bazı sosyal medya hesapları, saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü.
İsrail - Lazkiye limanı - hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Suriye devlet televizyonu: İsrail, Lazkiye limanına hava saldırısı düzenledi
7 Aralık, 03:31
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