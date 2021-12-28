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Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı
© AP Photo / Hassan AmmarABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
© AP Photo / Hassan Ammar
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in ülkenin Lazkiye kentindeki limanı füzelerle hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.
İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.
Ajans, saldırı neticesinde çok sayıda konteynerin yandığı bilgisini paylaştı.
#عاجل— سانا عاجل (@SanaAjel) December 28, 2021
مراسل سانا: احتراق عدد من الحاويات في مرفأ اللاذقية جراء العد.وان الإسر.ائيلي
Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre saldırının gerçekleştirildiği bölgede büyük çaplı patlamalar ve yangın meydana geldi.
#BREAKING: Major explosions and fire at Latakia port in Syria. Reports of Israeli cruise missiles hitting the area. Picture via @maarouf_lilian pic.twitter.com/nerwfYnhKD— ELINT News (@ELINTNews) December 28, 2021
#Latakia, #Syria #IAF 🇮🇱 has reportedly targeted positions in the port. pic.twitter.com/lBr2tSLRU3— Aleph א (@no_itsmyturn) December 28, 2021
#Latakia #Syria pic.twitter.com/QQIZzlh9YC— Aleph א (@no_itsmyturn) December 28, 2021
Şam FM, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.
Moment of the Israeli strikes on Latakia port by Sham FM. Looks like weapon/ammunition shipment was targeted. pic.twitter.com/3TD7O6lK8t— Andrew 🇸🇾 (@AndrewBritani) December 28, 2021
Füzelerin hedefinde silah depolarının olduğu iddia ediliyor. Bazı sosyal medya hesapları, saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü.