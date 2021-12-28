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https://tr.sputniknews.com/20211228/tarim-kredi-kooperatifleriden-gubre-fiyatlarina-indirim-1052195842.html
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına bin 100 liraya varan indirim gerçekleştirdi. Yavaş salınım ve damla sulama... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T17:58+0300
2021-12-28T17:59+0300
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gübre
türkiye tarım kredi kooperatifleri
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında geçen haftalarda yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına aynı oranda yansıtmayarak, piyasayı çiftçi lehine regüle etti.Piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu.Yavaş salınımlı gübrelerde ortalama yüzde 20 indirimGübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.
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dolar, döviz, gübre, türkiye tarım kredi kooperatifleri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı

17:58 28.12.2021 (güncellendi: 17:59 28.12.2021)
© AAgübre
gübre - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına bin 100 liraya varan indirim gerçekleştirdi. Yavaş salınım ve damla sulama gübrelerine ise ortalama yüzde 20 indirim geldi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında geçen haftalarda yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına aynı oranda yansıtmayarak, piyasayı çiftçi lehine regüle etti.
Piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu.

Yavaş salınımlı gübrelerde ortalama yüzde 20 indirim

Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.
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