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Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak
Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak
Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, temel sorunun tehlike arz eden köpeklerde değil, onları yetiştiren insanlarda olduğunu belirterek, uğranılan zararların köpek... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T17:56+0300
2021-12-28T17:56+0300
türkiye
köpek
sokak hayvanları
pitbull
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TRT Haber'e konuşan Sadık Aydos, “Bazı illerimizden kahredici haberler geliyor. Mesele, bu köpeklerde değil. Pitbull cinsi köpekler güçlü köpekler evet. Fakat temel sorun bu köpekleri yetiştiren kişilerde. Dolayısıyla hedef almamız gereken varlık köpekler değil, insanlar. Türk Ceza Kanunu’ndaki hükümler ortada. Olayın sadece cezai boyutu yok, hukuki boyutu da var. Mesala, bu olaylarda uğranılan zararların bu köpeklerin sahipleri tarafından tanzim edilmesi gerekiyor" dedi.Türk Veteriner Hekimleri Birliği İkinci Başkanı Hüseyin Haluk Aşkaroğlu ise 14 Ocak’a kadar tehlike arz eden köpek sahiplerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine değindi:Hayvan barınaklarının durumu da hayvan severleri endişelendirebiliyor. Bazı barınaklar çok iyi durumdayken bazılarında böyle olmayabiliyor. Prof. Dr. Aydos, tüm barınaklarda çok iyi denetimlerin yapılması gerektiğini vurguladı:
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köpek, sokak hayvanları, pitbull

Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak

17:56 28.12.2021
© AApitbull
pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, temel sorunun tehlike arz eden köpeklerde değil, onları yetiştiren insanlarda olduğunu belirterek, uğranılan zararların köpek sahiplerinden tanzim edilmesi gerektiğini söyledi. Aydos, "14 Ocak’a kadar bu köpeklerin kısırlaştırılması ve çip takılması gerekiyor. Aksi halde köpekler sahiplerinden alınacak" dedi.
TRT Haber'e konuşan Sadık Aydos, “Bazı illerimizden kahredici haberler geliyor. Mesele, bu köpeklerde değil. Pitbull cinsi köpekler güçlü köpekler evet. Fakat temel sorun bu köpekleri yetiştiren kişilerde. Dolayısıyla hedef almamız gereken varlık köpekler değil, insanlar. Türk Ceza Kanunu’ndaki hükümler ortada. Olayın sadece cezai boyutu yok, hukuki boyutu da var. Mesala, bu olaylarda uğranılan zararların bu köpeklerin sahipleri tarafından tanzim edilmesi gerekiyor" dedi.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği İkinci Başkanı Hüseyin Haluk Aşkaroğlu ise 14 Ocak’a kadar tehlike arz eden köpek sahiplerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine değindi:
“Hayvanların kimliklendirilmesiyle ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik çerçevesinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve onlara bağlı olan serbest hekimler vasıtasıyla kimliklendirme işlemleri yapılabiliyor. Yine kamu otoritesi, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla kimliklendirilmeler yapılıyor. Buralarda, hayvanlara mikroçip uygulanıyor. Bu çipleri veri tabanına kaydediyorlar ve hayvanlara pasaport veriyorlar. Sadece tehlikeli ırklar için değil, bu kimliklendirmeyi tüm ırklar için yapmak gerekiyor. Ama tehlikeli ırklar için 14 Ocak son gün. Bu tarihten sonra sahiplenmek yasak. Mevcut sahipler, hayvanlarının kendilerine ait olduğunu ispatlayacaklar. Bu çerçevede de sorumluluklarını yerine getirecekler.”
Hayvan barınaklarının durumu da hayvan severleri endişelendirebiliyor. Bazı barınaklar çok iyi durumdayken bazılarında böyle olmayabiliyor. Prof. Dr. Aydos, tüm barınaklarda çok iyi denetimlerin yapılması gerektiğini vurguladı:
“Sürekli olarak Avrupa’yı ve Batılı ülkeleri gösteriyoruz ama oralardaki süreçte hayvanlar toplu şekilde katledilmiştir. Ardından da bulunan hayvanlar uyutulup götürülmektedir. Avrupa’da sokaklarda köpek görmüyoruz ama bu bizim hayvanlara daha az değer verdiğimiz anlamına gelmiyor. Yasal düzenlemeler var ama mesele bunların uygulanmasında ve teftiş edilmesinde. Bizim temel olarak, bu köpekleri değil, bu köpekleri bu hale getiren insanları ele almamız gerekiyor. Bu köpekler, tehlikeli ırk ama bunun nedeni çok güçlü oldukları için. Dolayısıyla, barınaklarda çok iyi denetimler yapılmalı. Şöyle bir algı da var. Hayvanları sokaktan alan bazı görevler, çok bakımsız barınaklara götürüldüklerinde hayvana bir yaptırım uyguladığını düşünüyor. Bu sağlıklı bir bakış açısı değil.”
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