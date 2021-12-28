https://tr.sputniknews.com/20211228/tehlikeli-kopek-irklari-icin-yeni-donem-cip-yoksa-sokak-da-bakimi-da-yasak-1052195663.html

Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak

Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak

Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, temel sorunun tehlike arz eden köpeklerde değil, onları yetiştiren insanlarda olduğunu belirterek, uğranılan zararların köpek... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T17:56+0300

2021-12-28T17:56+0300

2021-12-28T17:56+0300

türkiye

köpek

sokak hayvanları

pitbull

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TRT Haber'e konuşan Sadık Aydos, “Bazı illerimizden kahredici haberler geliyor. Mesele, bu köpeklerde değil. Pitbull cinsi köpekler güçlü köpekler evet. Fakat temel sorun bu köpekleri yetiştiren kişilerde. Dolayısıyla hedef almamız gereken varlık köpekler değil, insanlar. Türk Ceza Kanunu’ndaki hükümler ortada. Olayın sadece cezai boyutu yok, hukuki boyutu da var. Mesala, bu olaylarda uğranılan zararların bu köpeklerin sahipleri tarafından tanzim edilmesi gerekiyor" dedi.Türk Veteriner Hekimleri Birliği İkinci Başkanı Hüseyin Haluk Aşkaroğlu ise 14 Ocak’a kadar tehlike arz eden köpek sahiplerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine değindi:Hayvan barınaklarının durumu da hayvan severleri endişelendirebiliyor. Bazı barınaklar çok iyi durumdayken bazılarında böyle olmayabiliyor. Prof. Dr. Aydos, tüm barınaklarda çok iyi denetimlerin yapılması gerektiğini vurguladı:

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köpek, sokak hayvanları, pitbull