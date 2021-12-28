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'The Batman' filminden yeni fragman: The Bat and The Cat
'The Batman' filminden yeni fragman: The Bat and The Cat
Yeni DC filmi 'The Batman'den yeni bir fragman yayınlandı. Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Robert Pattinson yer alıyor. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T15:17+0300
2021-12-28T15:19+0300
yaşam
video
sinema
batman
fragman
film
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Robert Pattinson'ın Batman'i canlandıracağı yeni DC filmi 'The Batman'den ‘The Bat and The Cat’ adlı yeni bir fragman yayınlandı. Yeni fragmanında Zoe Kravitz’in canlandırdığı Catwoman karakteriyle Pattison’ın canlandırdığı Batman'in diyalogları öne çıkıyor.The Batman'in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra, Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.4 Mart 2022'de vizyona girecek'Cloverfield', 'Dawn of the Planet of the Apes' ve 'War for the Planet of the Apes' gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin 4 Mart 2022'de vizyona girecek. Film, yayınlandıktan 45 gün sonra ise HBO Max’e gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20211017/robert-pattinsonli-the-batman-filminden-yeni-fragman-1049894268.html
https://tr.sputniknews.com/20211215/robert-pattinsonli-the-batman-filminden-bir-fragman-daha-1051791107.html
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video, sinema, batman, fragman, film

'The Batman' filminden yeni fragman: The Bat and The Cat

15:17 28.12.2021 (güncellendi: 15:19 28.12.2021)
© Fotoğraf : Warner Bros'The Batman'den yeni fragman: The Bat and The Cat
'The Batman'den yeni fragman: The Bat and The Cat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Fotoğraf : Warner Bros
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Yeni DC filmi 'The Batman'den yeni bir fragman yayınlandı. Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Robert Pattinson yer alıyor.
Robert Pattinson'ın Batman'i canlandıracağı yeni DC filmi 'The Batman'den ‘The Bat and The Cat’ adlı yeni bir fragman yayınlandı.
Yeni fragmanında Zoe Kravitz’in canlandırdığı Catwoman karakteriyle Pattison’ın canlandırdığı Batman'in diyalogları öne çıkıyor.
The Batman'in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra, Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.
Robert Pattinson- Batman - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
Robert Pattinson’lı The Batman filminden yeni fragman
17 Ekim, 09:29

4 Mart 2022'de vizyona girecek

'Cloverfield', 'Dawn of the Planet of the Apes' ve 'War for the Planet of the Apes' gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin 4 Mart 2022'de vizyona girecek.
Batman, Robert Pattinson - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
YAŞAM
Robert Pattinson'lı The Batman filminden bir fragman daha
15 Aralık, 13:40
Film, yayınlandıktan 45 gün sonra ise HBO Max’e gelecek.
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