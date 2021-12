https://tr.sputniknews.com/20211228/the-batman-filminden-yeni-fragman-the-bat-and-the-cat--1052190439.html

'The Batman' filminden yeni fragman: The Bat and The Cat



Yeni DC filmi 'The Batman'den yeni bir fragman yayınlandı. Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Robert Pattinson yer alıyor. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

Robert Pattinson'ın Batman'i canlandıracağı yeni DC filmi 'The Batman'den ‘The Bat and The Cat’ adlı yeni bir fragman yayınlandı. Yeni fragmanında Zoe Kravitz’in canlandırdığı Catwoman karakteriyle Pattison’ın canlandırdığı Batman'in diyalogları öne çıkıyor.The Batman'in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra, Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.4 Mart 2022'de vizyona girecek'Cloverfield', 'Dawn of the Planet of the Apes' ve 'War for the Planet of the Apes' gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin 4 Mart 2022'de vizyona girecek. Film, yayınlandıktan 45 gün sonra ise HBO Max’e gelecek.

