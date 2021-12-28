https://tr.sputniknews.com/20211228/toggun-bagajini-acan-iha-muhabiri-gorevliden-azar-isitti-1052186301.html

TOGG'un bagajını açan İHA muhabiri, görevliden azar işitti

TOGG'un bagajını açan İHA muhabiri, görevliden azar işitti

TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan İhlas Haber... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T12:56+0300

2021-12-28T12:56+0300

2021-12-28T12:56+0300

türkiye

togg

muhabir

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Gemlik'teki fabrikada yerli otomobil TOGG'un çalışmaları devam ediyor. Dün yapılan fuar tanıtımında yerli otomobil TOGG'un özelliklerini canlı yayında anlatan Muhabir Uslubaş, bagajı açtı görevlinin tepkisiyle karşılaştı.TOGG ceosu Gürcan Karakaş'ın, 2023'ün ilk çeyreğinde otomobilin kullanıcılarıyla bulaşacağını aktardığı sırada Uslubaş bagajı açtı. O sırada görevli Uslubaş'a hemen müdahale etti ve "açmayın dedik" diye öfkeyle azarladı. Uslubaş ise görevliye sadece "canlı yayındayız" diyebildi.

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togg, muhabir