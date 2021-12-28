https://tr.sputniknews.com/20211228/trabzonspor-kupada-son-16-turuna-yukseldi-1052203742.html

Trabzonspor, kupada son 16 turuna yükseldi

Trabzonspor, kupada son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T22:58+0300

2021-12-28T22:58+0300

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spor

trabzonspor

ziraat türkiye kupası

boluspor

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Fazla süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile Beypiliç Boluspor karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, ilk yarıda rakip kale önünde net gol pozisyonuna girmekte zorlandı.İlk yarının ilk etkili pozisyonu konuk takımdan geldi. 6'ncı dakikada Bregu'nun ceza alanı içinden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top yan direkten döndü.43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza alanı sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Yunus Mallı'nın şutunda, kaleci Selmani'nin güçlükle çeldiği topa Koita dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.47. dakikada ceza alanı sağ çaprazında uygun durumdaki Bregu'nun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu çelerek tehlikeyi önledi.48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan son çizgiye inen Serkan Asan'ın pasında Bakasetas, topu Koita'ya çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 1-061. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza yayı üzerinden Koita'nın yerden şutunda, kaleci Selmani yatarak topu kontrol etti.83. dakikada Siopis'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Selmani topa sahip oldu.Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/trabzonspor-super-ligde-ilk-yariyi-46-puanla-lider-tamamladi-1052175317.html

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trabzonspor, ziraat türkiye kupası, boluspor