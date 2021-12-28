https://tr.sputniknews.com/20211228/trabzonspor-super-ligde-ilk-yariyi-46-puanla-lider-tamamladi-1052175317.html

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

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Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı. Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.SonuçlarSpor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

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