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Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamladı
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T00:45+0300
2021-12-28T00:45+0300
2021-12-28T00:47+0300
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Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı. Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.SonuçlarSpor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
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Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamladı 00:45 28.12.2021 (güncellendi: 00:47 28.12.2021)
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı. Konuk ettiği
Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.
Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.
Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.
Geçen sezonun şampiyonu
Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.
Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo
Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı. Sonuçlar Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 0-1
Göztepe-Adana Demirspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 3-0
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 1-0