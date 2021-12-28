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Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamladı
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
spor toto süper lig
lider
trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı. Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.SonuçlarSpor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
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spor toto süper lig, lider, trabzonspor, puan

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla lider tamamladı

00:45 28.12.2021 (güncellendi: 00:47 28.12.2021)
© AATrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı. Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.
Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.
Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.
Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Altay: 2-0
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 0-1
Göztepe-Adana Demirspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 3-0
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
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