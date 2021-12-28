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Türkiye, Rus buğdayı alımında bir kez daha lider konumuna geçti
Türkiye, Rus buğdayı alımında bir kez daha lider konumuna geçti
Rusya'nın en büyük demiryolu taşımacılığı şirketi Rusagrotrans verilerine göre Türkiye, Rus buğdayı alımında bir kez daha birinci sıraya yükseldi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T19:05+0300
2021-12-28T19:05+0300
dünya
rusya
türkiye
ihraç
buğday
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Rusagrotrans’a bağlı analiz merkezinin verilerine göre Türkiye, 2021-2022 tarım döneminde Rus buğdayı alımında bir kez daha lider konumuna geçti.Analiz merkezinin başkanı İgor Pavenskiy, Rus basınına demecinde Türkiye’ye 4.5 milyon ton buğdayın gönderildiği önceki yılın verilerine göre mevcut tarım döneminde (Temmuz 2021-Haziran 2022) bu ülkeye 4.3 milyon ton buğday ihraç edildiğini belirtti.“Aynı zamanda İran, aralık ayında alımlarını bir parça azalttı ve ikinci sıraya geriledi. Bu ülke, mevcut dönemde Rusya'dan 4 milyon ton ithalat yaptı, bu önceki yıla göre altı kat fazla. Rusya, İran'ın ana buğday tedarikçisi oldu” diyen Pavenskiy, Kazakistan’dan da İran’a az miktarda buğday ihraç edildiğini ifade etti.Rus buğdayının büyük alıcılarından biri olan Mısır’ın ise önceki yıl 6 milyon ton satın almışken bu sezon alımlarını 3.4 milyon tona kadar düşürdüğüne dikkat çeken Pavenskiy, bunun Romanya ve Ukrayna buğdayı ile çetin rekabet sürerken gerçekleştiğini ifade etti.Dördüncü sırada, geçen sezonun tamamında 124 bin ton tedarik sağlayan, bu yıl ise 840 bin ton alım yapan Suudi Arabistan yer aldı. Beşinci sıraya ise 0.7 milyon ton buğday satın alan Azerbaycan yerleşti.Analiz merkezinin değerlendirmesine göre tarım yılının ilk yarısında (Temmuz-Aralık 2021) buğday ihracatı (Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil) 22 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleşecek, bu rakam, (buğday ihracatının 26.6 milyon ton olduğu) önceki yıla göre yüzde 17 daha az.
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rusya, türkiye, ihraç, buğday

Türkiye, Rus buğdayı alımında bir kez daha lider konumuna geçti

19:05 28.12.2021
© DHABuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© DHA
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Rusya'nın en büyük demiryolu taşımacılığı şirketi Rusagrotrans verilerine göre Türkiye, Rus buğdayı alımında bir kez daha birinci sıraya yükseldi.
Rusagrotrans’a bağlı analiz merkezinin verilerine göre Türkiye, 2021-2022 tarım döneminde Rus buğdayı alımında bir kez daha lider konumuna geçti.
Analiz merkezinin başkanı İgor Pavenskiy, Rus basınına demecinde Türkiye’ye 4.5 milyon ton buğdayın gönderildiği önceki yılın verilerine göre mevcut tarım döneminde (Temmuz 2021-Haziran 2022) bu ülkeye 4.3 milyon ton buğday ihraç edildiğini belirtti.
“Aynı zamanda İran, aralık ayında alımlarını bir parça azalttı ve ikinci sıraya geriledi. Bu ülke, mevcut dönemde Rusya'dan 4 milyon ton ithalat yaptı, bu önceki yıla göre altı kat fazla. Rusya, İran'ın ana buğday tedarikçisi oldu” diyen Pavenskiy, Kazakistan’dan da İran’a az miktarda buğday ihraç edildiğini ifade etti.
Rus buğdayının büyük alıcılarından biri olan Mısır’ın ise önceki yıl 6 milyon ton satın almışken bu sezon alımlarını 3.4 milyon tona kadar düşürdüğüne dikkat çeken Pavenskiy, bunun Romanya ve Ukrayna buğdayı ile çetin rekabet sürerken gerçekleştiğini ifade etti.
Dördüncü sırada, geçen sezonun tamamında 124 bin ton tedarik sağlayan, bu yıl ise 840 bin ton alım yapan Suudi Arabistan yer aldı. Beşinci sıraya ise 0.7 milyon ton buğday satın alan Azerbaycan yerleşti.
Analiz merkezinin değerlendirmesine göre tarım yılının ilk yarısında (Temmuz-Aralık 2021) buğday ihracatı (Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil) 22 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleşecek, bu rakam, (buğday ihracatının 26.6 milyon ton olduğu) önceki yıla göre yüzde 17 daha az.
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