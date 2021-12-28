Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
https://tr.sputniknews.com/20211228/turkiyenin-varsova-buyukelciligine-molotof-kokteyli-saldiri-1052197898.html
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kotkeyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T19:05+0300
2021-12-28T19:05+0300
2021-12-28T19:07+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı
19:05 28.12.2021 (güncellendi: 19:07 28.12.2021)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kotkeyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.