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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kotkeyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T19:05+0300
2021-12-28T19:07+0300
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252
60
türkiye

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı

19:05 28.12.2021 (güncellendi: 19:07 28.12.2021)
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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kotkeyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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