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Ukraynalı büyükelçi: ABD'den kullanmadığı silahları almak için çalışma yürütüyoruz
Ukraynalı büyükelçi: ABD'den kullanmadığı silahları almak için çalışma yürütüyoruz
Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Markarova, Kiev'in Washington'un kullanmadığı fazla silahları ve mühimmatı alabilmek için ABD'li yetkililerle temas halinde... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T22:45+0300
2021-12-28T22:45+0300
dünya
abd
ukrayna
afganistan
mühimmat
silah
aleksey reznikov
oksana markarova
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Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Kiev'in hazır halde bulunan ancak gerekli olmayan ve ABD'nin ek olarak tedarik edebileceği silahlara ilgisini doğruladı.Ukrayna basınına verdiği demeçte, bu tür silahları almak için şu anda aktif bir çalışma yürütüldüğünü belirten Markarova, "Ukrayna'nın silah tedariki çerçevesinde ABD ile çalıştığı birkaç alan var. Bunlar arasında, ABD Kongresi tarafından sağlanan ve devlet bütçesinde öngörülen standart yardımın yanı sıra Washington'un ilgili başkanlık kararnamesiyle sağlayabileceği ek yardım yer alıyor" dedi.Afganistan'a gönderilmesi planlanan silahların istendiği yazılmıştıUkrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un geçen ayki Washington ziyareti sırasında ABD'den Kabil Taliban'ın eline geçmeden önce Afganistan'a gönderilmesi planlanan silahların bir kısmının Kiev'e verilmesini istediği basına yansımıştı.Foreign Policy dergisinin haberine göre ABD yönetiminden Ukrayna'ya silah tedarikini artırmalarını isteyen Reznikov, özellikle Kabil düşmeden önce Afganistan'a gönderilmesi planlanan silahların bir kısmının Kiev'e verilmesini talep etmişti.Dergiye konuşan bir kaynak, Reznikov'un ABD'ye ait Mi-17 helikopterlerini ve mühimmatları istediğini kaydetmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahası ve kıyılarının korunması için ek yardım talebinde bulunduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211224/lavrov-ukraynanin-natoya-suruklenmesi-askeri-risklere-yol-aciyor--1052074771.html
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abd, ukrayna, afganistan, mühimmat, silah, aleksey reznikov, oksana markarova

Ukraynalı büyükelçi: ABD'den kullanmadığı silahları almak için çalışma yürütüyoruz

22:45 28.12.2021
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Markarova, Kiev'in Washington'un kullanmadığı fazla silahları ve mühimmatı alabilmek için ABD'li yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.
Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Kiev'in hazır halde bulunan ancak gerekli olmayan ve ABD'nin ek olarak tedarik edebileceği silahlara ilgisini doğruladı.
Ukrayna basınına verdiği demeçte, bu tür silahları almak için şu anda aktif bir çalışma yürütüldüğünü belirten Markarova, "Ukrayna'nın silah tedariki çerçevesinde ABD ile çalıştığı birkaç alan var. Bunlar arasında, ABD Kongresi tarafından sağlanan ve devlet bütçesinde öngörülen standart yardımın yanı sıra Washington'un ilgili başkanlık kararnamesiyle sağlayabileceği ek yardım yer alıyor" dedi.

Afganistan'a gönderilmesi planlanan silahların istendiği yazılmıştı

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un geçen ayki Washington ziyareti sırasında ABD'den Kabil Taliban'ın eline geçmeden önce Afganistan'a gönderilmesi planlanan silahların bir kısmının Kiev'e verilmesini istediği basına yansımıştı.
Foreign Policy dergisinin haberine göre ABD yönetiminden Ukrayna'ya silah tedarikini artırmalarını isteyen Reznikov, özellikle Kabil düşmeden önce Afganistan'a gönderilmesi planlanan silahların bir kısmının Kiev'e verilmesini talep etmişti.
Dergiye konuşan bir kaynak, Reznikov'un ABD'ye ait Mi-17 helikopterlerini ve mühimmatları istediğini kaydetmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahası ve kıyılarının korunması için ek yardım talebinde bulunduğunu söylemişti.
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