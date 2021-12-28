Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211228/ulusal-kirmizi-et-konseyi-baskani-haciince-zararina-kesim-yapiyoruz-hayvan-varligi-azaldi-1052200703.html
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince: Zararına kesim yapıyoruz, hayvan varlığı azaldı
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince: Zararına kesim yapıyoruz, hayvan varlığı azaldı
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, zararına kesim yaptıklarını ve hayvan varlığının her geçen gün azaldığını söyledi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T21:11+0300
2021-12-28T21:11+0300
ekonomi
et ve süt kurumu
et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1043828690_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_d7a93800e7c5e06b0b2dcb25f7ef7d08.jpg
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, 2021 yılında talep darlığı sebebiyle maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıklarını belirtirken, Aralık ayı itibarıyla karkas maliyeti 67.2 lira iken piyasa satışının 62.2 lirada kaldığını söyledi. Hacıince, et fiyatına müdahale için ithalat söylemlerinden uzak durulması gerektiğine vurgu yaparken, yerli üreticiye her zaman ihtiyaç olduğunu söyledi.Dünya Gazetesi’ne Hüseyin Gökçe'ye konuşan Hacıince, gelişmelerin 2018 yılında yaşanan sıkıntılara çok benzediğini ifade etti. 2018’de arz fazlası sebebiyle piyasa fiyatının maliyetin altında kaldığını belirten Hacıince, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) müdahale alımlarıyla et stokuna başladığını hatırlattı. 2020 yılında ise pandemi etkisiyle talep darlığı yaşandığını söyleyen Hacıince, son üç yıldır zarar eden besicilerin 2021 yılında da tüm aylarda maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldığını söyledi.'Kur yükselirken yansıtıyorlar düşerken düşürmüyorlar'Besi maliyetindeki artışın temel nedeninin yem fiyatı olduğuna değinen Hacıince, döviz artışını hemen fiyata yansıtan yem sanayicilerinin, düşüşü ise yansıtmadığını anlattı.TMO’nun yemlik arpa ve mısır satışının besicilere büyük destek sağladığını bildiren Hacıince, bunun devam etmesi gerektiğini ifade etti. Hacıince’nin verdiği bilgilere göre 2021 yılında yem maliyeti 2 bin 40 liradan 4 bin 40 liraya çıkarken, 1 kg karkas et maliyeti 40.5 liradan, 67.2 liraya yükseldi. Buna karşılık piyasa alım fiyatı ise 37.37 liradan 62.24 liraya çıkmasına rağmen, satış fiyatı maliyetin altında kaldı.'Gelecek yıl üretimi için risk oluştu'Besi maliyetini artıran bir diğer unsurun da besi materyali fiyatı olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, gelinen noktada işletmeye yeni hayvan girişinin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. Özellikle son çeyrekte besi materyalinde ortaya çıkan artışların kapasite kullanım oranlarını düşündüğünü söyleyen Hacıince, “Gelecek yıl üretimi için de ciddi bir risk doğmuştur” diye konuştu.Kırmızı et fiyatındaki artışın sadece üreticiden kaynaklandığı yönünde yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Ahmet Hacıince, “Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden içyapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız” dedi.'Enflasyon baskısı sürüyor'Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, devlet desteklerinin gerçekçi ve günün şartlarına uygun seviyede belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Maliyet artışında temel unsurun yem fiyatları olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, besiye alınan ithal hayvanların maliyetlerinin de çok yükseldiğini anlattı. Et sektörü üzerinde enfl asyon baskısının sürdüğüne dikkat çeken Hacıince, “Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden iç yapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız” Değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1043828690_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_8d71d0031503975826ad04e251006596.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
et ve süt kurumu, et

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince: Zararına kesim yapıyoruz, hayvan varlığı azaldı

21:11 28.12.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLISİnek
İnek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
Abone ol
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, zararına kesim yaptıklarını ve hayvan varlığının her geçen gün azaldığını söyledi.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, 2021 yılında talep darlığı sebebiyle maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıklarını belirtirken, Aralık ayı itibarıyla karkas maliyeti 67.2 lira iken piyasa satışının 62.2 lirada kaldığını söyledi.
Hacıince, et fiyatına müdahale için ithalat söylemlerinden uzak durulması gerektiğine vurgu yaparken, yerli üreticiye her zaman ihtiyaç olduğunu söyledi.
Dünya Gazetesi’ne Hüseyin Gökçe'ye konuşan Hacıince, gelişmelerin 2018 yılında yaşanan sıkıntılara çok benzediğini ifade etti.
2018’de arz fazlası sebebiyle piyasa fiyatının maliyetin altında kaldığını belirten Hacıince, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) müdahale alımlarıyla et stokuna başladığını hatırlattı. 2020 yılında ise pandemi etkisiyle talep darlığı yaşandığını söyleyen Hacıince, son üç yıldır zarar eden besicilerin 2021 yılında da tüm aylarda maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldığını söyledi.

'Kur yükselirken yansıtıyorlar düşerken düşürmüyorlar'

Besi maliyetindeki artışın temel nedeninin yem fiyatı olduğuna değinen Hacıince, döviz artışını hemen fiyata yansıtan yem sanayicilerinin, düşüşü ise yansıtmadığını anlattı.
TMO’nun yemlik arpa ve mısır satışının besicilere büyük destek sağladığını bildiren Hacıince, bunun devam etmesi gerektiğini ifade etti. Hacıince’nin verdiği bilgilere göre 2021 yılında yem maliyeti 2 bin 40 liradan 4 bin 40 liraya çıkarken, 1 kg karkas et maliyeti 40.5 liradan, 67.2 liraya yükseldi. Buna karşılık piyasa alım fiyatı ise 37.37 liradan 62.24 liraya çıkmasına rağmen, satış fiyatı maliyetin altında kaldı.

'Gelecek yıl üretimi için risk oluştu'

Besi maliyetini artıran bir diğer unsurun da besi materyali fiyatı olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, gelinen noktada işletmeye yeni hayvan girişinin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. Özellikle son çeyrekte besi materyalinde ortaya çıkan artışların kapasite kullanım oranlarını düşündüğünü söyleyen Hacıince, “Gelecek yıl üretimi için de ciddi bir risk doğmuştur” diye konuştu.
Kırmızı et fiyatındaki artışın sadece üreticiden kaynaklandığı yönünde yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Ahmet Hacıince, “Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden içyapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız” dedi.

'Enflasyon baskısı sürüyor'

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, devlet desteklerinin gerçekçi ve günün şartlarına uygun seviyede belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Maliyet artışında temel unsurun yem fiyatları olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, besiye alınan ithal hayvanların maliyetlerinin de çok yükseldiğini anlattı. Et sektörü üzerinde enfl asyon baskısının sürdüğüne dikkat çeken Hacıince, “Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden iç yapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız” Değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:11Beyoğlu’nda 'omuz atma' kavgasında bıçaklanan Amerikalı turist, kaldırıldığı hastanede öldü
21:11Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince: Zararına kesim yapıyoruz, hayvan varlığı azaldı
20:53Rusya Sağlık Bakanı: Omicron varyantının tespit ve tedavisine yönelik teknoloji geliştirildi
20:52Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası
20:40Milli Eğitim Bakanı: Meslek liseleri toplumun ihtiyacı için koşan, kara gün dostu olan bir okuldur
20:27İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu’nun bildiği hiçbir şey yoktur
20:16Günlük koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 30 bini aştı
20:15Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde düzenli kontrolleri sağlıyoruz
20:07MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi
20:03Almanya'da Omicron varyantı hızla yayılıyor
19:55ABD'de Omicron nedeniyle 700 uçak seferi daha iptal oldu
19:52Fransa'da 'imamın cihadı savunan vaazlar verdiği' cami kapatıldı
19:52BDDK’dan 13 bankaya 50’şer bin TL 'kredi' cezası
19:38Bogdanov, Suriyeli temsilcilerle krizin çözümünü konuştu
19:25Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik ve ruhsat sordu
19:15AK Partili Türkoğlu, İBB için 'erken seçim' istedi: 'Terör iltisaklıların yuvası yaptınız'
19:15Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu
19:05Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı
19:05Türkiye, Rus buğdayı alımında bir kez daha lider konumuna geçti
18:53Kommersant: Rusların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi sürüyor