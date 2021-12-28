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Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik ve ruhsat sordu
Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik ve ruhsat sordu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir kuyumcuya girerek Suriyeli kökenli kuyumcuya kimlik ve dükkanın ruhsatını sordu. Özdağ, söz konusu anlara ait... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T19:25+0300
2021-12-28T19:34+0300
ümit özdağ
türkiye
suriyeli
kimlik
kuyumcu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Kuyumcuya "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye soran Özdağ, "Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını aldı.Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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ümit özdağ, suriyeli, kimlik, kuyumcu, izmir

Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik ve ruhsat sordu

19:25 28.12.2021 (güncellendi: 19:34 28.12.2021)
© AA / Raşit Aydoğan Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA / Raşit Aydoğan
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir kuyumcuya girerek Suriyeli kökenli kuyumcuya kimlik ve dükkanın ruhsatını sordu. Özdağ, söz konusu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Kuyumcuya "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye soran Özdağ, "Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını aldı.
Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?"
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