https://tr.sputniknews.com/20211228/umit-ozdag-suriye-kokenli-kuyumcuya-girip-kimlik-ve-ruhsat-sordu-1052198258.html

Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik ve ruhsat sordu

Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik ve ruhsat sordu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir kuyumcuya girerek Suriyeli kökenli kuyumcuya kimlik ve dükkanın ruhsatını sordu. Özdağ, söz konusu anlara ait... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T19:25+0300

2021-12-28T19:25+0300

2021-12-28T19:34+0300

ümit özdağ

türkiye

suriyeli

kimlik

kuyumcu

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103668/26/1036682614_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_c12d6b691348b2fa36f9dfd14ed0daa7.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Kuyumcuya "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye soran Özdağ, "Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını aldı.Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ümit özdağ, suriyeli, kimlik, kuyumcu, izmir