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Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga
Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga
Ürdün Parlamentosu’nda milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından anayasa değişikliği gündeminin konuşulacağı oturum yarına ertelendi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T18:26+0300
2021-12-28T18:36+0300
dünya
ortadoğu
ürdün
parlamento
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Ürdün Parlamentosu'nda bugün yapılan oturumda, ‘’Kanun önünde Ürdünlüler eşittir ve hiçbir ayrım yoktur’’ ibaresini "‘Kanun önünde Ürdünlü erkekler ve kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur’" olarak değiştirilmesi üyeler arasında tartışmaya neden oldu. Milletvekilleri arasındaki tansiyon anayasanın 6.maddesine, “Ürdünlü kadınlar” bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi. Milletvekilleri arasında çıkan tartışmanın bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Öfkeli milletvekillerinin sakinleşememesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi. Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi. Oturum bu kez yarına ertelendi.Arapça'nın dil yapısından kaynaklı olarak "Kanun önünde Ürdünlü erkekler eşittir” gibi bir algıya neden olan söz konusu ifadenin, 'Ürdünlü erkekler ve kadınlar' şeklinde olması tartışılıyor.
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ortadoğu, ürdün, parlamento, kavga

Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga

18:26 28.12.2021 (güncellendi: 18:36 28.12.2021)
© İHAÜrdün Parlamentosunda yumruklu kavga
Ürdün Parlamentosunda yumruklu kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA
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Ürdün Parlamentosu’nda milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından anayasa değişikliği gündeminin konuşulacağı oturum yarına ertelendi.
Ürdün Parlamentosu'nda bugün yapılan oturumda, ‘’Kanun önünde Ürdünlüler eşittir ve hiçbir ayrım yoktur’’ ibaresini "‘Kanun önünde Ürdünlü erkekler ve kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur’" olarak değiştirilmesi üyeler arasında tartışmaya neden oldu.
Milletvekilleri arasındaki tansiyon anayasanın 6.maddesine, “Ürdünlü kadınlar” bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi.
Milletvekilleri arasında çıkan tartışmanın bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Öfkeli milletvekillerinin sakinleşememesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi. Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi. Oturum bu kez yarına ertelendi.
Arapça'nın dil yapısından kaynaklı olarak "Kanun önünde Ürdünlü erkekler eşittir” gibi bir algıya neden olan söz konusu ifadenin, 'Ürdünlü erkekler ve kadınlar' şeklinde olması tartışılıyor.
https://t.me/tr_sputnik/19971
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