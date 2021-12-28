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https://tr.sputniknews.com/20211228/uykusunda-karisini-olduren-adamin-kriptoda-400-bin-lira-kaybettigi-ortaya-cikti-1052184714.html
Karısını uykuda öldüren adamın kriptoda 400 bin lira kaybettiği ortaya çıktı
Karısını uykuda öldüren adamın kriptoda 400 bin lira kaybettiği ortaya çıktı
Adana'da bir erkek uyuyan karısını başından vurdu. Genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Daha sonra intihara kalkışan fail Yunus Emre Uyaner'in kripto para... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T12:10+0300
2021-12-28T12:21+0300
türkiye
adana
kripto para
intihar
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Adana'da dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı.Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.Melike Yağmur Uyaner’in 2 ay önce bir kız bebek dünyaya getirdiği, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.
türkiye
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adana, kripto para, intihar

Karısını uykuda öldüren adamın kriptoda 400 bin lira kaybettiği ortaya çıktı

12:10 28.12.2021 (güncellendi: 12:21 28.12.2021)
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA
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Adana'da bir erkek uyuyan karısını başından vurdu. Genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Daha sonra intihara kalkışan fail Yunus Emre Uyaner'in kripto para borsalarında 400 bin lira kaybettiği ortaya çıktı. Saldırganın bir gece önce karısını ölümle tehdit ettiği iddia edildi.
Adana'da dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı.
Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.
Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Melike Yağmur Uyaner’in 2 ay önce bir kız bebek dünyaya getirdiği, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.
Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.
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