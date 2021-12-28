https://tr.sputniknews.com/20211228/yanlislikla-panik-butonuna-basan-taksici-dayak-yeme-korkusuyla-yalan-soyledim-1052188794.html

Yanlışlıkla panik butonuna basan taksici: 'Dayak yeme korkusuyla yalan söyledim'

Yanlışlıkla panik butonuna basan taksici: 'Dayak yeme korkusuyla yalan söyledim'

İstanbul’da bir taksici yanlışlıkla panik butonuna basınca, onlarca taksici ve polisi peşine taktı. Taksiciyi bulan polis ekipleri, olayın sahte olduğu... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T14:31+0300

2021-12-28T14:31+0300

2021-12-28T14:31+0300

türkiye

istanbul

türkiye

polis

panik

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048455086_3:0:1276:716_1920x0_80_0_0_619aa7b70b1b0c034c430e2384a91a79.jpg

İstanbul’da taksi şoförü Caner U. meslektaşları ile aralarında kullandıkları haberleşme uygulaması üzerinden panik butonuna basınca, onlarca taksici ve polisi peşine taktı. Arnavutköy-Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan taksici gaspa uğradığını iddia edince polis de konuyla ilgili inceleme başlattı. Taksici polis ekiplerine aracına 3 kişinin bindiğini ve ormanlık alana doğru sürmesini istediklerini beyan etti.Taksicinin hareketlerinden şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, araç içi kamerası ve kent içi güvenlik sistemleri görüntülerini inceleyince gerçeği ortaya çıktı. Taksicinin bahsettiği saatlerde aracında kimsenin olmadığını ve tek başına alkol aldığı görüldü.Tekrar ifadesi alınan taksici Caner U. yanlışlıkla panik butonuna bastığını, onlarca taksici arkadaşının toplanması dayak yeme korkusuyla yalanını sürdürdüğünü itiraf etti. Taksi şoförü Caner U.’ya "suç uydurma" maddesinden işlem yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211225/daha-once-yolcuyu-demir-sopayla-tehdit-eden-taksici-bu-kez-100-lira-taksimetreye-100-dolar-istedi-1052107455.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, türkiye, polis, panik, taksi