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Yanlışlıkla panik butonuna basan taksici: 'Dayak yeme korkusuyla yalan söyledim'
Yanlışlıkla panik butonuna basan taksici: 'Dayak yeme korkusuyla yalan söyledim'
İstanbul’da bir taksici yanlışlıkla panik butonuna basınca, onlarca taksici ve polisi peşine taktı. Taksiciyi bulan polis ekipleri, olayın sahte olduğu... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:31+0300
2021-12-28T14:31+0300
türkiye
istanbul
türkiye
polis
panik
taksi
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İstanbul’da taksi şoförü Caner U. meslektaşları ile aralarında kullandıkları haberleşme uygulaması üzerinden panik butonuna basınca, onlarca taksici ve polisi peşine taktı. Arnavutköy-Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan taksici gaspa uğradığını iddia edince polis de konuyla ilgili inceleme başlattı. Taksici polis ekiplerine aracına 3 kişinin bindiğini ve ormanlık alana doğru sürmesini istediklerini beyan etti.Taksicinin hareketlerinden şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, araç içi kamerası ve kent içi güvenlik sistemleri görüntülerini inceleyince gerçeği ortaya çıktı. Taksicinin bahsettiği saatlerde aracında kimsenin olmadığını ve tek başına alkol aldığı görüldü.Tekrar ifadesi alınan taksici Caner U. yanlışlıkla panik butonuna bastığını, onlarca taksici arkadaşının toplanması dayak yeme korkusuyla yalanını sürdürdüğünü itiraf etti. Taksi şoförü Caner U.’ya "suç uydurma" maddesinden işlem yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211225/daha-once-yolcuyu-demir-sopayla-tehdit-eden-taksici-bu-kez-100-lira-taksimetreye-100-dolar-istedi-1052107455.html
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istanbul, türkiye, polis, panik, taksi

Yanlışlıkla panik butonuna basan taksici: 'Dayak yeme korkusuyla yalan söyledim'

14:31 28.12.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul’da bir taksici yanlışlıkla panik butonuna basınca, onlarca taksici ve polisi peşine taktı. Taksiciyi bulan polis ekipleri, olayın sahte olduğu anlayınca da sürücüye cezai işlem uyguladı.
İstanbul’da taksi şoförü Caner U. meslektaşları ile aralarında kullandıkları haberleşme uygulaması üzerinden panik butonuna basınca, onlarca taksici ve polisi peşine taktı.
Arnavutköy-Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan taksici gaspa uğradığını iddia edince polis de konuyla ilgili inceleme başlattı. Taksici polis ekiplerine aracına 3 kişinin bindiğini ve ormanlık alana doğru sürmesini istediklerini beyan etti.
Taksicinin hareketlerinden şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, araç içi kamerası ve kent içi güvenlik sistemleri görüntülerini inceleyince gerçeği ortaya çıktı.
Taksicinin bahsettiği saatlerde aracında kimsenin olmadığını ve tek başına alkol aldığı görüldü.
Tekrar ifadesi alınan taksici Caner U. yanlışlıkla panik butonuna bastığını, onlarca taksici arkadaşının toplanması dayak yeme korkusuyla yalanını sürdürdüğünü itiraf etti. Taksi şoförü Caner U.’ya "suç uydurma" maddesinden işlem yapıldı.
Daha önce yolcuyu demir sopayla tehdit eden taksici, bu kez 100 lira taksimetreye 100 dolar istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
YAŞAM
Daha önce yolcuyu demir sopayla tehdit eden taksici, bu kez 100 lira taksimetreye 100 dolar istedi
25 Aralık, 14:25
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