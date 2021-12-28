Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211228/yavru-kopegi-patilerinden-tasiyan-isciye-sozlu-uyari--1052182942.html
Yavru köpeği patilerinden taşıyan işçiye sözlü uyarı
Yavru köpeği patilerinden taşıyan işçiye sözlü uyarı
Ordu’nun Aybastı ilçesinde, belediye temizlik görevlisi Ahmet Evin, sokakta hasta olduğunu fark ettiği yavru köpeği patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T10:59+0300
2021-12-28T10:59+0300
türkiye
ordu
köpek
işçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052182917_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_c926dba7aecb443731855005c806792e.jpg
Aybastı'da, bazı sokak hayvanlarının çocuklara ve çevredekilere saldırması üzerine, ilçedeki hastalıklı ve saldırgan sokak köpeklerinin toplanarak, barınağa gönderilmesi için çalışma başlatıldı. Aybastı Belediyesi’nde temizlik işçisi Ahmet Evin de sokakta temizlik yaptığı sırada yavru köpekle karşılaştı. Köpeğin hasta olduğunu fark eden Evin, patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde belediyeye götürdü. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.Yavru köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevi’nde tedaviye alındı. Köpeği patilerinden tutarak taşıyan işçi Ahmet Evin’e ise Aybastı Belediyesi yetkililerince art niyetli olmadığı gerekçesiyle sözlü uyarıda bulunuldu.'Amacım yardım etmekti'Belediye işçisi Ahmet Evin, köpeği ezilme riski olduğu için yol kenarından aldığını ve hasta olması nedeniyle belediyeye götürdüğünü belirterek, “Amacım köpeğe yardım etmekti. Köpek, sokakta arabaların altlarında geziyordu. Araba çarpma ihtimali vardı. Ben de kıyamadım, köpeğin ezilmemesi için kenara aldım. Daha sonra hasta olduğunu fark ettim ve belediyeye götürmek istedim. Bir süre kucağımda taşıdım ancak kolum yoruldu. Kolum yorulunca da patilerinden tutarak yukarı çıktım. Köpeği bu şekilde taşımaktan zarar gelmez, diye düşündüm. Amacım köpeğe zarar vermek değildi. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Ben bir iyilik yapmaya çalıştım ama böyle oldu” diye konuştu.Köpeğin genel durumu iyi Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi Veterineri Fahrettin Seyhun Karataş ise “Köpekte halsizlik vardı. Şu anda genel durumu iyi. Tedavi devam edecek. Yapılan muayenede herhangi bir doku zedelenmesi, incinme veya kemik yapıda deformasyon rastlanmamıştır. Bu ebattaki köpeklerin kucakta taşınması gerekir” dedi.
türkiye
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052182917_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_769793573c59ca0ad8ca40336bf26fe5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ordu, köpek, işçi

Yavru köpeği patilerinden taşıyan işçiye sözlü uyarı

10:59 28.12.2021
© DHAYavru köpeği patilerinden taşıyan işçiye sözlü uyarı
Yavru köpeği patilerinden taşıyan işçiye sözlü uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© DHA
Abone ol
Ordu’nun Aybastı ilçesinde, belediye temizlik görevlisi Ahmet Evin, sokakta hasta olduğunu fark ettiği yavru köpeği patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde belediyeye götürdü. Evin, tepki çeken görüntüler üzerine belediye yetkililerince art niyetli olmadığı belirtilerek sözlü uyarıldı.
Aybastı'da, bazı sokak hayvanlarının çocuklara ve çevredekilere saldırması üzerine, ilçedeki hastalıklı ve saldırgan sokak köpeklerinin toplanarak, barınağa gönderilmesi için çalışma başlatıldı. Aybastı Belediyesi’nde temizlik işçisi Ahmet Evin de sokakta temizlik yaptığı sırada yavru köpekle karşılaştı. Köpeğin hasta olduğunu fark eden Evin, patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde belediyeye götürdü. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.
Yavru köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevi’nde tedaviye alındı. Köpeği patilerinden tutarak taşıyan işçi Ahmet Evin’e ise Aybastı Belediyesi yetkililerince art niyetli olmadığı gerekçesiyle sözlü uyarıda bulunuldu.

'Amacım yardım etmekti'

Belediye işçisi Ahmet Evin, köpeği ezilme riski olduğu için yol kenarından aldığını ve hasta olması nedeniyle belediyeye götürdüğünü belirterek, “Amacım köpeğe yardım etmekti. Köpek, sokakta arabaların altlarında geziyordu. Araba çarpma ihtimali vardı. Ben de kıyamadım, köpeğin ezilmemesi için kenara aldım. Daha sonra hasta olduğunu fark ettim ve belediyeye götürmek istedim. Bir süre kucağımda taşıdım ancak kolum yoruldu. Kolum yorulunca da patilerinden tutarak yukarı çıktım. Köpeği bu şekilde taşımaktan zarar gelmez, diye düşündüm. Amacım köpeğe zarar vermek değildi. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Ben bir iyilik yapmaya çalıştım ama böyle oldu” diye konuştu.

Köpeğin genel durumu iyi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi Veterineri Fahrettin Seyhun Karataş ise “Köpekte halsizlik vardı. Şu anda genel durumu iyi. Tedavi devam edecek. Yapılan muayenede herhangi bir doku zedelenmesi, incinme veya kemik yapıda deformasyon rastlanmamıştır. Bu ebattaki köpeklerin kucakta taşınması gerekir” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:46İlber Ortaylı, Fatma Şahin'i savundu: Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti
11:38Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da vaka artsa da aşı ile hastaneye yatış azalıyor
11:33'Darwin'in mirasçısı' Edward Osborne Wilson hayatını kaybetti
11:22Resmi rezerv varlıkları kasımda 125.6 milyar dolar oldu
11:20'Erdoğan'ın evini gözetledikleri' iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift reklam yıldızı oluyor
10:59Yavru köpeği patilerinden taşıyan işçiye sözlü uyarı
10:52Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: SSCB hatırlanmaya değer çünkü tarihe şanlı sayfalar yazdırdı
10:50Bakan Dönmez: Bor ihracatında rekor kırdık
10:48Hindistan, Merck'in ağızdan alınan koronavirüs ilacına acil kullanım izni verdi
10:45Esenyurt'ta parkta öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili yakalandı
10:44Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu’nu görevden alma düşüncesi yok, zaten bu tür operasyon ters teper
10:30Aziz Yıldırım: Şimdi hesap verme vakti
10:25Paris FC ve Lyon, tribün olayları nedeniyle Fransa Kupası'ndan atıldı
10:17Diplomatik boykot kararı almıştı: ABD, Çin'deki Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptı
10:11Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi
09:54Çin, ABD'nin yüksek kalite fotoğrafını saniyeler içerisinde çekip gönderebilen uyduyu test etti
09:51Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
09:49Bad Bunny konserinin ardından 2 bini aşkın koronavirüs vakası
09:42Yavaş ile İmamoğlu birlikte türkü söyledi
09:40Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği