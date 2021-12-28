https://tr.sputniknews.com/20211228/yum--bir-baskani-afyon-65-liralik-yumurta-bizi-de-uzuyor-1052196172.html

YUM- BİR Başkanı Afyon: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor

YUM- BİR Başkanı Afyon: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor

YUMBİR Başkanı Afyon, "Bir dönem 40-45 liraya yumurta satarken, bazı marketlerde 60-65 liraya kadar çıkan fiyat bizi de çok üzdü" ifadelerini kullandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T18:07+0300

2021-12-28T18:07+0300

2021-12-28T18:07+0300

ekonomi

yumurta

yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir)

ibrahim afyon

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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Merkez Birliği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarını değerlendirdi.Döviz kurundaki dalgalanmanın yumurta fiyatlarını etkilediğine işaret eden Afyon, şu ifadeleri kullandı:'Yumurta fiyatlarının düşmesi için marketlerin kar marjları kontrol altında olmalı'Afyon, yumurtadaki fiyat artışının doğrudan yemle alakalı olduğunu belirterek, "Çünkü bir yumurtanın maliyeti 200 gram yemdir. Yumurtanın market boyutunda fiyatları çok önemli. Makul seviyede kar marjı koyan marketlere teşekkür ediyoruz ancak piyasada çok yüksek fiyatlara yumurta da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Vatandaşımız 3 kodlu yumurtanın el değmeden sofralara geldiğini bilsin. Yumurta fiyatlarının düşmesi için marketlerin kar marjları kontrol altında olmalı" diye konuştu.Bir koli yumurtanın fiyatının son bir ayda çok değiştiğine dikkati çeken Afyon, şu değerlendirmede bulundu:

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yumurta, yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir), ibrahim afyon