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Zaharova: Rusya, Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde değil
Zaharova: Rusya, Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde olmadığını söyledi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T21:50+0300
2021-12-28T21:50+0300
2021-12-28T21:50+0300
türkiye
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BelRos televizyonuna demecinde, Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde olmadığını kaydetti.“Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönüp dönmeyeceği” sorusunu Zaharova, "Hayır, biz dönmeyeceğiz. Batılı ortaklarımız artık ne inşa edeceklerse...” şeklinde yanıtladı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Zaharova: Rusya, Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BelRos televizyonuna demecinde, Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönme niyetinde olmadığını kaydetti.
“Rusya’nın Batı ile ilişkilerde ‘demir perde’ dönemine dönüp dönmeyeceği” sorusunu Zaharova, "Hayır, biz dönmeyeceğiz. Batılı ortaklarımız artık ne inşa edeceklerse...” şeklinde yanıtladı.