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İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali
İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali
İspanya’nın İbi kasabasında 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen 'Un Savaşları Festivali' yapıldı. Geleneksel festivalden görüntüler... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
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İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali

17:04 29.12.2021
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İspanya’nın İbi kasabasında 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen 'Un Savaşları Festivali' yapıldı. Geleneksel festivalden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
© İHA / MORELL

İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Alicante şehrinde bulunan İbi kasabasında bugün gelenekselleşmiş Un Festivali düzenlendi.

İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Alicante şehrinde bulunan İbi kasabasında bugün gelenekselleşmiş Un Festivali düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / MORELL

İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Alicante şehrinde bulunan İbi kasabasında bugün gelenekselleşmiş Un Festivali düzenlendi.

© İHA / MORELL

Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor.

Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / MORELL

Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor.

© İHA / MORELL

Bu yıl da düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı.

Bu yıl da düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / MORELL

Bu yıl da düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı.

© İHA / MORELL

Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi.

Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / MORELL

Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi.

© İHA / MORELL
İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / MORELL
© İHA / MORELL
İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / MORELL
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