Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211229/1052230228.html
İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali
İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali
İspanya’nın İbi kasabasında 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen 'Un Savaşları Festivali' yapıldı. Geleneksel festivalden görüntüler... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T17:04+0300
2021-12-29T17:04+0300
2021-12-29T17:04+0300
multimedya
fotoğraf
ispanya
gösteri
festival
darbe
savaş
un
galeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052230206_0:79:920:597_1920x0_80_0_0_ec650de98e99b96778eed0faa5ded1a5.jpg
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052230206_10:0:911:676_1920x0_80_0_0_b52e560ea4f855da0c9f84a6dada1935.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, fotoğraf, ispanya, gösteri, festival, darbe, savaş, un, galeri
İspanya’da 200 yıllık gelenek: Un Savaşları Festivali
İspanya’nın İbi kasabasında 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen 'Un Savaşları Festivali' yapıldı. Geleneksel festivalden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
© İHA / MORELL
İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Alicante şehrinde bulunan İbi kasabasında bugün gelenekselleşmiş Un Festivali düzenlendi.
İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Alicante şehrinde bulunan İbi kasabasında bugün gelenekselleşmiş Un Festivali düzenlendi.
© İHA / MORELL
Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor.
Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor.
© İHA / MORELL
Bu yıl da düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı.
Bu yıl da düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı.
© İHA / MORELL
Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi.
Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi.
© İHA / MORELL
© İHA / MORELL