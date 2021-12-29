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https://tr.sputniknews.com/20211229/5-ay-sonra-rektorluk-yazi-gonderdi-can-candana-sorusturmanin-nedeni-erkan-bas-paylasimi-1052211370.html
Rektörlük 5 ay sonra yazı gönderdi: Can Candan'a soruşturmanın nedeni Erkan Baş paylaşımı
Rektörlük 5 ay sonra yazı gönderdi: Can Candan'a soruşturmanın nedeni Erkan Baş paylaşımı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin görevden aldığı akademisyen Can Candan, kendisine açılan soruşturma nedeninin TİP Genel Başkanı Erkan... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T08:55+0300
2021-12-29T08:56+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
erkan baş
can candan
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alınan Can Candan'a açılan soruşturmanın nedeni belli oldu. Üniversiteye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış; okulun rektörlüğüne Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.İnci vekaleten atandığı dönemde, sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan’ın görevine son vermiş, Candan ayrıca kampüse de alınmamıştı. 5 ay sonra yazı gönderildi Görevden alınmasından tam 5 ay sonra Boğaziçi Rektörlüğü, Candan'a bir yazı gönderdi.Yazının ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Candan, rektörlüğün 29 Aralık'ta kendisini savunmaya çağırdığını duyurdu.Candan savunma çağrılmasıyla ilgili “Bu yazıyla 29 Aralık günü beni ilk defa soruşturmaya davet ediyorlar. Beş buçuk ay önce yürütmedikleri, sonuçlandırmadıkları ama haksız, hukuksuz olarak görevden alınma sebebim olarak gösterdikleri soruşturmayı şimdi yürütmeye çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü açtığım dava sürecinde üst mahkeme nerede soruşturma belgeleri dedi” ifadelerini kullandı.Candan ayrıca kendisine gönderilen yazıda görevden alınma sebebinin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın sözlerini paylaşması olduğunu aktardı.Candan, “Madem soruşturma yapmadınız, nasıl görevden alınma sebebi olarak yürütmediğiniz, sonuçlandırmadığınız soruşturmayı kullanır, beni ve öğrencilerimi mağdur edersiniz? Peki, soruşturmaya sebep gösterdiğiniz paylaşıma ne demeli? Bir haber portalında çıkan ve alıntıladığım (bana ait olmayan) sözleri tırnak içine alarak Twitter’da paylaşmam… Erkan Başkan söylediklerini bir haber portalından alıntıladım bak neler oldu” diye yazdı.
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boğaziçi üniversitesi, erkan baş, can candan

Rektörlük 5 ay sonra yazı gönderdi: Can Candan'a soruşturmanın nedeni Erkan Baş paylaşımı

08:55 29.12.2021 (güncellendi: 08:56 29.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterBoğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın derslerine son verildi
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın derslerine son verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin görevden aldığı akademisyen Can Candan, kendisine açılan soruşturma nedeninin TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın tweetini alıntılayarak paylaşması olduğunu söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alınan Can Candan'a açılan soruşturmanın nedeni belli oldu.
Üniversiteye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış; okulun rektörlüğüne Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.
İnci vekaleten atandığı dönemde, sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan’ın görevine son vermiş, Candan ayrıca kampüse de alınmamıştı.

5 ay sonra yazı gönderildi

Görevden alınmasından tam 5 ay sonra Boğaziçi Rektörlüğü, Candan'a bir yazı gönderdi.
Yazının ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Candan, rektörlüğün 29 Aralık'ta kendisini savunmaya çağırdığını duyurdu.
Candan savunma çağrılmasıyla ilgili “Bu yazıyla 29 Aralık günü beni ilk defa soruşturmaya davet ediyorlar. Beş buçuk ay önce yürütmedikleri, sonuçlandırmadıkları ama haksız, hukuksuz olarak görevden alınma sebebim olarak gösterdikleri soruşturmayı şimdi yürütmeye çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü açtığım dava sürecinde üst mahkeme nerede soruşturma belgeleri dedi” ifadelerini kullandı.
Candan ayrıca kendisine gönderilen yazıda görevden alınma sebebinin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın sözlerini paylaşması olduğunu aktardı.
Candan, “Madem soruşturma yapmadınız, nasıl görevden alınma sebebi olarak yürütmediğiniz, sonuçlandırmadığınız soruşturmayı kullanır, beni ve öğrencilerimi mağdur edersiniz? Peki, soruşturmaya sebep gösterdiğiniz paylaşıma ne demeli? Bir haber portalında çıkan ve alıntıladığım (bana ait olmayan) sözleri tırnak içine alarak Twitter’da paylaşmam… Erkan Başkan söylediklerini bir haber portalından alıntıladım bak neler oldu” diye yazdı.
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