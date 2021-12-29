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80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden cinsel ilişkiden vazgeçen eşini öldürdü
80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden cinsel ilişkiden vazgeçen eşini öldürdü
İtalya'da 80 yaşındaki bir adam, cinsel güç arttırıcı ilaç kullandıktan sonra seks yapmaktan vazgeçen eşini bıçaklayarak öldürdü. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T13:46+0300
2021-12-29T13:59+0300
dünya
italya
viagra
seks
kadın cinayeti
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İtalya'nın doğusundaki Fanano di Gradara bölgesinde yaşanan olayda 61 yaşındaki Natalia Kyrychok isimli kadın, kendisinden 19 yaş büyük eşi Vito Cangini tarafından öldürüldü.İddiaya göre kadın, Noel gecesi cinsel ilişkiye gireceklerine dair eşine söz verdi ancak 80 yaşındaki eşi Viagra isimli cinsel güç arttırıcı ilacı alınca fikrini değiştirdi. Durumu kabullenemeyen 80 yaşındaki adam, eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşinin cesedini yerde bırakan adamın cinayetten sonra odasına gidip yattığı, ertesi gün ise hiçbir şey yaşanmamış gibi kahvaltı yapıp köpeğini yürüyüşe çıkardığı belirtildi.Cinayetle suçlanan Vito Cangini, eşini işverenine cinsel istek duymakla suçladı. Eşini öldürdükten sonra kadının şef olarak çalıştığı restoranı arayıp patronuna 'onu bir daha göremeyeceğini' söyleyen Cangini, "Biliyorum aranızda birşeyler dönüyordu" dedi.Restoranın sahibine şüpheli gelen bu ifadeler, olayın polise intikal etmesine imkan tanıdı. Şüphelinin evine giden polis, yerde dört kez bıçaklanmış bir kadın cesedi buldu. Olay yerinde cinayette kullanılan bıçağı bulan polis, şüpheli Cangini'yi gözaltına aldı.Olaya dair soruşturma sürüyor.
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italya, viagra, seks, kadın cinayeti

80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden cinsel ilişkiden vazgeçen eşini öldürdü

13:46 29.12.2021 (güncellendi: 13:59 29.12.2021)
© AP Photo / Daniel RolandViagra
Viagra - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Daniel Roland
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İtalya'da 80 yaşındaki bir adam, cinsel güç arttırıcı ilaç kullandıktan sonra seks yapmaktan vazgeçen eşini bıçaklayarak öldürdü.
İtalya'nın doğusundaki Fanano di Gradara bölgesinde yaşanan olayda 61 yaşındaki Natalia Kyrychok isimli kadın, kendisinden 19 yaş büyük eşi Vito Cangini tarafından öldürüldü.
İddiaya göre kadın, Noel gecesi cinsel ilişkiye gireceklerine dair eşine söz verdi ancak 80 yaşındaki eşi Viagra isimli cinsel güç arttırıcı ilacı alınca fikrini değiştirdi. Durumu kabullenemeyen 80 yaşındaki adam, eşini bıçaklayarak öldürdü.
Eşinin cesedini yerde bırakan adamın cinayetten sonra odasına gidip yattığı, ertesi gün ise hiçbir şey yaşanmamış gibi kahvaltı yapıp köpeğini yürüyüşe çıkardığı belirtildi.
Cinayetle suçlanan Vito Cangini, eşini işverenine cinsel istek duymakla suçladı. Eşini öldürdükten sonra kadının şef olarak çalıştığı restoranı arayıp patronuna 'onu bir daha göremeyeceğini' söyleyen Cangini, "Biliyorum aranızda birşeyler dönüyordu" dedi.
Restoranın sahibine şüpheli gelen bu ifadeler, olayın polise intikal etmesine imkan tanıdı.
Şüphelinin evine giden polis, yerde dört kez bıçaklanmış bir kadın cesedi buldu. Olay yerinde cinayette kullanılan bıçağı bulan polis, şüpheli Cangini'yi gözaltına aldı.
Olaya dair soruşturma sürüyor.
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