https://tr.sputniknews.com/20211229/abd-disisleri-iran-ile-nukleer-muzakerelerde-ilerlemeler-var-esasli-bir-yorum-yapmak-icin-erken-1052208407.html

ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken

ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Viyana'da devam eden İran’la nükleer görüşmelerin son turunda bazı ilerlemeler olduğunu, ancak esaslı bir yorum yapmak... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T02:45+0300

2021-12-29T02:45+0300

2021-12-29T02:45+0300

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ned price

müzakere

nükleer anlaşma

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, telekonferans üzerinden düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.İran’la devam eden nükleer görüşmelerin 8. turunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, bazı ilerlemeler olduğunu kaydederek, "Ancak bu görüşmelerin ne kadar sağlam olduğunu söylemek için henüz erken" yanıtını verdi.İran'ın son dönemde nükleer programına hız vermesini eleştiren Price, İran'ın görüşmelerin son turuna 'ne kadar yapıcı bir yaklaşımla geldiğini söylemek için çok erken olduğu' görüşünü paylaştı.İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma şartlarına uyduğunu görmek istediklerini belirten Price, tüm taraflardan yapıcı bir tavır beklediklerini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/israil-disisleri-bakani-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmasina-izin-vermeyecegiz-1052177313.html

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