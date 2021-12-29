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https://tr.sputniknews.com/20211229/abd-disisleri-iran-ile-nukleer-muzakerelerde-ilerlemeler-var-esasli-bir-yorum-yapmak-icin-erken-1052208407.html
ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken
ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Viyana'da devam eden İran’la nükleer görüşmelerin son turunda bazı ilerlemeler olduğunu, ancak esaslı bir yorum yapmak... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T02:45+0300
2021-12-29T02:45+0300
dünya
abd
iran
abd dışişleri bakanlığı
ned price
müzakere
nükleer anlaşma
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, telekonferans üzerinden düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.İran’la devam eden nükleer görüşmelerin 8. turunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, bazı ilerlemeler olduğunu kaydederek, "Ancak bu görüşmelerin ne kadar sağlam olduğunu söylemek için henüz erken" yanıtını verdi.İran'ın son dönemde nükleer programına hız vermesini eleştiren Price, İran'ın görüşmelerin son turuna 'ne kadar yapıcı bir yaklaşımla geldiğini söylemek için çok erken olduğu' görüşünü paylaştı.İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma şartlarına uyduğunu görmek istediklerini belirten Price, tüm taraflardan yapıcı bir tavır beklediklerini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/israil-disisleri-bakani-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmasina-izin-vermeyecegiz-1052177313.html
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abd, iran, abd dışişleri bakanlığı, ned price, müzakere, nükleer anlaşma

ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken

02:45 29.12.2021
© REUTERS / Kevin LamarqueNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Viyana'da devam eden İran’la nükleer görüşmelerin son turunda bazı ilerlemeler olduğunu, ancak esaslı bir yorum yapmak için 'henüz çok erken' olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, telekonferans üzerinden düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran’la devam eden nükleer görüşmelerin 8. turunda ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, bazı ilerlemeler olduğunu kaydederek, "Ancak bu görüşmelerin ne kadar sağlam olduğunu söylemek için henüz erken" yanıtını verdi.
İran'ın son dönemde nükleer programına hız vermesini eleştiren Price, İran'ın görüşmelerin son turuna 'ne kadar yapıcı bir yaklaşımla geldiğini söylemek için çok erken olduğu' görüşünü paylaştı.
İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma şartlarına uyduğunu görmek istediklerini belirten Price, tüm taraflardan yapıcı bir tavır beklediklerini sözlerine ekledi.
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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