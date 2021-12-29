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ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, evde kullanabilen hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron varyantını tespit etmekte yetersiz olabileceği konusunda uyardı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T22:03+0300
2021-12-29T22:03+0300
koronavirüs
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
koronavirüs testi
varyant
omicron
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hızlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Omicron varyantının tespitinde etkisiz olabileceğini duyurdu.FDA'dan yapılan açıklamada, "Hızlı Kovid-19 ev testlerinin, ağır mutasyona uğramış Omicron varyantı vakalarında diğerlerine kıyasla hatalı biçimde negatif sonuç çıkması ihtimali daha yüksek olabilir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Omicron varyantının canlı versiyonlarını içeren hasta örneklerine karşı 'antijen' testleri olarak da bilinen ev testlerinin performansını incelemek için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile işbirliğine gidildiği belirtildi.NIH tarafından yapılan incelemede 'antijen testlerinin Omicron varyantını tespit ettiği ancak doğruluğunun azaldığı' bulgusu paylaşıldı.Öte yandan FDA, Kovid-19'un yüzey proteinlerini tespit ederek çalışan antijen testlerinin kullanımına izin vermeyi sürdüreceğini ve bireylerin bunları talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.Sağlık kuruluşu, hızlı testle negatif çıkan kişinin belirti göstermesi durumunda yine de PCR yöntemiyle Kovid-19 testi yaptırmasını önerdi.ABD'nin bazı eyaletlerinde, Kovid-19 testi yapılan mekanlarda uzun kuyrukların oluşması ve sağlık çalışanları arasında vakaların artması nedeniyle antijen kitlerinin dağıtımına hız verilmişti.
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amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), koronavirüs testi, varyant, omicron

ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir

22:03 29.12.2021
© REUTERS / Jon NaczaHızlı koronavirüs testi
Hızlı koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Jon Nacza
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, evde kullanabilen hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron varyantını tespit etmekte yetersiz olabileceği konusunda uyardı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hızlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Omicron varyantının tespitinde etkisiz olabileceğini duyurdu.
FDA'dan yapılan açıklamada, "Hızlı Kovid-19 ev testlerinin, ağır mutasyona uğramış Omicron varyantı vakalarında diğerlerine kıyasla hatalı biçimde negatif sonuç çıkması ihtimali daha yüksek olabilir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Omicron varyantının canlı versiyonlarını içeren hasta örneklerine karşı 'antijen' testleri olarak da bilinen ev testlerinin performansını incelemek için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile işbirliğine gidildiği belirtildi.
NIH tarafından yapılan incelemede 'antijen testlerinin Omicron varyantını tespit ettiği ancak doğruluğunun azaldığı' bulgusu paylaşıldı.
Öte yandan FDA, Kovid-19'un yüzey proteinlerini tespit ederek çalışan antijen testlerinin kullanımına izin vermeyi sürdüreceğini ve bireylerin bunları talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.
Sağlık kuruluşu, hızlı testle negatif çıkan kişinin belirti göstermesi durumunda yine de PCR yöntemiyle Kovid-19 testi yaptırmasını önerdi.
ABD'nin bazı eyaletlerinde, Kovid-19 testi yapılan mekanlarda uzun kuyrukların oluşması ve sağlık çalışanları arasında vakaların artması nedeniyle antijen kitlerinin dağıtımına hız verilmişti.
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