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https://tr.sputniknews.com/20211229/abd-ukrayna-gerilimi-nedeniyle-harry-s-truman-ucak-gemisini-akdenizde-tutacak--1052218395.html
ABD, Ukrayna gerilimi nedeniyle Harry S. Truman uçak gemisini Akdeniz'de tutacak
ABD, Ukrayna gerilimi nedeniyle Harry S. Truman uçak gemisini Akdeniz'de tutacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Körfez ülkelerine gitmesi planlanan Harry S. Truman uçak gemisinin Ukrayna'da gerilimin tırmanması nedeniyle Akdeniz'de... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T12:51+0300
2021-12-29T12:52+0300
abd
rusya
vladimir putin
akdeniz
harry s. truman
savunma
nato
jens stoltenberg
lloyd austin
ukrayna
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yaptığını öne sürerek bölgeye askeri teçhizat ve birlik gönderen ABD ve NATO, Ocak ayında başlayacak güvenlik garantileri müzakerelerine rağmen Washington'a bağlı önemli bir donanma unsurunu bölgeye yakın bir konumda tutacak. Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, "Bakan Austin, Harry S. Truman uçak gemisi mürettebatına ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesine geçmek yerine ABD Avrupa Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde kalma emri verdi" dedi. Programda yapılan değişikliğin Avrupa'da sürekli varlık gösterilmesi ihtiyacının bir kanıtı olduğunu belirten yetkili, "Bu karar, müttefiklerimize ve partnerlerimize kolektif savunmaya bağlılığımız konusunda güvence vermek için gerekliydi" diye konuştu. Gözler gelecek ay yapılması planlanan güvenlik garantileri müzakerelerinde Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin Ocak 2022'de yapılması bekleniyor. Cenevre'de yapılacak güvenlik garantileri ile ilgili müzakerelerin, ABD'nin bu konuda somut bir yanıt vermeye gerçekten hazır olup olmadığını göstereceğini dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Yine de Ocak 2022'de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Amerikalıların somut bir cevap vermeye hazır mı oldukları, yoksa süreci uzatmayı ya da süreci uzatmayı tercih edip, uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacakları özellikle bu müzakerelerde netleşecek” demişti. NATO'dan yapılan açıklamada da, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla konsey toplantısının 12 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırdığı ve bunu Rusya’ya önerdiği belirtilmişti. Putin, Batı'yı uyarmıştı Önceki hafta Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri faaliyetlerine tepki göstermişti. Batı'nın saldırgan eylemlerine devam etmesi halinde Rusya'nın askeri-teknik önlemler almak zorunda kalacağı uyarısı yapan Putin, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için her türlü hakka sahip olduklarını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/putin-abdnin-hasmane-adimlarina-karsi-uygun-askeri-teknik-onlemleri-alacagiz-buna-hakkimiz-var-1051970799.html
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abd, rusya, vladimir putin, akdeniz, harry s. truman, nato, jens stoltenberg, lloyd austin, ukrayna

ABD, Ukrayna gerilimi nedeniyle Harry S. Truman uçak gemisini Akdeniz'de tutacak

12:51 29.12.2021 (güncellendi: 12:52 29.12.2021)
© AP Photo / ABD DonanmasıUSS Harry S. Truman uçak gemisi
USS Harry S. Truman uçak gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / ABD Donanması
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Körfez ülkelerine gitmesi planlanan Harry S. Truman uçak gemisinin Ukrayna'da gerilimin tırmanması nedeniyle Akdeniz'de kalmasına karar verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yaptığını öne sürerek bölgeye askeri teçhizat ve birlik gönderen ABD ve NATO, Ocak ayında başlayacak güvenlik garantileri müzakerelerine rağmen Washington'a bağlı önemli bir donanma unsurunu bölgeye yakın bir konumda tutacak.
Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, "Bakan Austin, Harry S. Truman uçak gemisi mürettebatına ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesine geçmek yerine ABD Avrupa Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde kalma emri verdi" dedi.
Programda yapılan değişikliğin Avrupa'da sürekli varlık gösterilmesi ihtiyacının bir kanıtı olduğunu belirten yetkili, "Bu karar, müttefiklerimize ve partnerlerimize kolektif savunmaya bağlılığımız konusunda güvence vermek için gerekliydi" diye konuştu.

Gözler gelecek ay yapılması planlanan güvenlik garantileri müzakerelerinde

Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin Ocak 2022'de yapılması bekleniyor. Cenevre'de yapılacak güvenlik garantileri ile ilgili müzakerelerin, ABD'nin bu konuda somut bir yanıt vermeye gerçekten hazır olup olmadığını göstereceğini dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Yine de Ocak 2022'de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Amerikalıların somut bir cevap vermeye hazır mı oldukları, yoksa süreci uzatmayı ya da süreci uzatmayı tercih edip, uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacakları özellikle bu müzakerelerde netleşecek” demişti.
NATO'dan yapılan açıklamada da, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla konsey toplantısının 12 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırdığı ve bunu Rusya’ya önerdiği belirtilmişti.

Putin, Batı'yı uyarmıştı

Önceki hafta Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri faaliyetlerine tepki göstermişti. Batı'nın saldırgan eylemlerine devam etmesi halinde Rusya'nın askeri-teknik önlemler almak zorunda kalacağı uyarısı yapan Putin, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için her türlü hakka sahip olduklarını vurgulamıştı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
SAVUNMA
Putin: ABD'nin hasmane adımlarına karşı uygun askeri-teknik önlemleri alacağız, buna hakkımız var
21 Aralık, 13:53
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