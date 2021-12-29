https://tr.sputniknews.com/20211229/abdde-haber-kanallari-2021de-buyuk-izleyici-kitlesi-kaybetti-1052208769.html

ABD'de haber kanalları 2021'de büyük izleyici kitlesi kaybetti

ABD'de haber kanalları 2021'de büyük izleyici kitlesi kaybetti

ABD’de bu yıl 2020'ye kıyasla ulusal TV kanallarının reytinglerinde büyük bir düşüş görüldüğü açıklandı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T03:29+0300

2021-12-29T03:29+0300

2021-12-29T03:29+0300

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ABD'de reyting ölçümü yapan Nielsen şirketi verilerine göre, 2021’de hafta içi en fazla izleme yapılan prime-time saatlerinde CNN yüzde 38, Fox News da yüzde 34 izleyici kaybetti.Ülkede önce çıkan diğer ulusal haber kanalları olan MSNBC’de yüzde 25, NBC’de yüzde 14 ve ABC’de de yüzde 12 oranında akşam bültenlerinde reyting düşüşü oldu.Washington Post’un haber sitesine girişler geçen Kasım 2020'den bu yana yüzde 44, New York Times’ın sitesine girişler de yüzde 34 azaldı.Halkın ulusal televizyon kanalları ve gazetelerin haberlerine yönelik ilgilerindeki azalış, 2020'de yaşanan çekişmeli başkanlık seçimleri, ırkçı protestolar ve hararetli Kovid-19 salgını tartışmalarının bu yıl olmamasına bağlanıyor.Uzmanlar, eski Başkan Donald Trump dönemindeki şiddetli siyasi tartışmaların haberlere yönelik ilgiyi artırdığına dikkati çekerken 2021'de ulusal haberlere yönelik görülen söz konusu seyirci ve okuyucu azlığını da 'Trump sonrası düşüş' olarak niteliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211221/bidena-halk-destegi-orani-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1051989205.html

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abd, anket, televizyon, kanal, izleyici