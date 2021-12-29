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https://tr.sputniknews.com/20211229/ak-parti-kurmaylari-kur-korumali-tl-icin-ek-butceye-gerek-yok-1052210243.html
AK Parti kurmayları: Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok
AK Parti kurmayları: Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok
AK Parti kurmayları, hazinenin bütçe büyüklüğünün yüzde 10’u kadar harcama yetkisine sahip olduğunu belirterek, kur korumalı TL vadeli mevduatın ek bütçe... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T06:29+0300
2021-12-29T06:37+0300
türkiye
ak parti
kur korumalı tl mevduat
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Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili yasa teklifi çalışmalarına başlayan AK Parti, düzenlemeyi önümüzdeki hafta Meclis’e getirmeyi planlıyor. 9 maddeden oluşması planlanan mini ekonomi paketinde, doğalgazın kademeli tarifeye girmesi, müteahhitlerin fiyat farkına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.Edinilen bilgilere göre, AK Parti kurmayları, yarın konuyla ilgili Meclis’te bir toplantı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının da katılacağı toplantıda bakanlık ayrıca, kripto paralarla ilgili hazırlanan taslak metinle ilgili bir sunum da gerçekleştirecek.Yasal zemin hazırlanacakTeklifte, kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili hem kamu bankalarına hem de özel bankalara yapılacak ödemelerin yasal zemininin yer alacağı belirtiliyor. Buna göre, Hazine'den yapılacak ödemelere ilişkin de düzenlemeler yapılacak. Teklifin gündeme gelmesinin ardından ek bütçe gerekip gerekmeyeceğine dair tartışmalar ortaya çıkmıştı. 2022 yılı bütçesine ödenek konulması için bir ek bütçe kanunun çıkarılmasının gerekli olduğu yorumları da yapılmıştı.AK Parti kurmayları, bunun için ek bütçeye gerek olmadığını ifade ediyor. Kurmaylar “Bütçe büyüklüğünün yüzde 10’u kadar hazineye harcama yetkisi veren bir düzenleme var. 5018 sayılı kanuna bir geçici madde eklemiştik. Bu maddede ‘Bütçe gelirlerinin üstüne bir gelir olması durumda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile harcanabilir’ hükümleri yer alıyor. Yani, yaptığımız işin ek bütçe gerektirmeyeceği kanaatindeyiz” dedi.Vatandaşın bir kaybının olmayacağını dile getiren AK Parti kurmayları “Vatandaşa ‘seni zarar ettirmeyelim’ diyoruz. Merkez Bankasının kendi yetkisinde var olan bir şey. Merkez Bankasının uygulamasını maliye için gerçekleştirmiş olacağız. 10 Ocak’a kadar bitirmeyi planlıyoruz. Teklif, Meclis’te Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek” ifadelerini kullandı.'Mini ekonomi paketi hazırlanacak'Yeni Şafak'ın aktardığına göre de, bu kapsamda, 9 maddeden oluşan mini bir ekonomi paketi hazırlanması planlanıyor.Yasa teklifi hazırlıkları kapsamında yarın Meclis’te bir toplantı yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katılacak.Bu toplantının ardından son şeklini alması beklenen teklifin 4 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunulması ve 14 Ocak’a kadar da yasalaştırılması planlanıyor.Yabancı yatırımcılara anlatılacakKur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ile TL mevduatlarına geçiş artarken, yeni yöntem yabancı yatırımcılara anlatılacak. Bu açıklanan yeni modelin ardından birçok sivil toplum örgütü ve piyasa temsilcileriyle toplantılar yapacaklarını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk olarak Londra’ya gideceklerini ve yabancı yatırımcılarla buluşacaklarını bildirdi.
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ak parti, kur korumalı tl mevduat

AK Parti kurmayları: Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok

06:29 29.12.2021 (güncellendi: 06:37 29.12.2021)
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AK Parti kurmayları, hazinenin bütçe büyüklüğünün yüzde 10’u kadar harcama yetkisine sahip olduğunu belirterek, kur korumalı TL vadeli mevduatın ek bütçe gerektirmediğini ifade ediyor.
Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili yasa teklifi çalışmalarına başlayan AK Parti, düzenlemeyi önümüzdeki hafta Meclis’e getirmeyi planlıyor. 9 maddeden oluşması planlanan mini ekonomi paketinde, doğalgazın kademeli tarifeye girmesi, müteahhitlerin fiyat farkına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti kurmayları, yarın konuyla ilgili Meclis’te bir toplantı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının da katılacağı toplantıda bakanlık ayrıca, kripto paralarla ilgili hazırlanan taslak metinle ilgili bir sunum da gerçekleştirecek.

Yasal zemin hazırlanacak

Teklifte, kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili hem kamu bankalarına hem de özel bankalara yapılacak ödemelerin yasal zemininin yer alacağı belirtiliyor. Buna göre, Hazine'den yapılacak ödemelere ilişkin de düzenlemeler yapılacak. Teklifin gündeme gelmesinin ardından ek bütçe gerekip gerekmeyeceğine dair tartışmalar ortaya çıkmıştı. 2022 yılı bütçesine ödenek konulması için bir ek bütçe kanunun çıkarılmasının gerekli olduğu yorumları da yapılmıştı.
AK Parti kurmayları, bunun için ek bütçeye gerek olmadığını ifade ediyor. Kurmaylar “Bütçe büyüklüğünün yüzde 10’u kadar hazineye harcama yetkisi veren bir düzenleme var. 5018 sayılı kanuna bir geçici madde eklemiştik. Bu maddede ‘Bütçe gelirlerinin üstüne bir gelir olması durumda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile harcanabilir’ hükümleri yer alıyor. Yani, yaptığımız işin ek bütçe gerektirmeyeceği kanaatindeyiz” dedi.
Vatandaşın bir kaybının olmayacağını dile getiren AK Parti kurmayları “Vatandaşa ‘seni zarar ettirmeyelim’ diyoruz. Merkez Bankasının kendi yetkisinde var olan bir şey. Merkez Bankasının uygulamasını maliye için gerçekleştirmiş olacağız. 10 Ocak’a kadar bitirmeyi planlıyoruz. Teklif, Meclis’te Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek” ifadelerini kullandı.

'Mini ekonomi paketi hazırlanacak'

Yeni Şafak'ın aktardığına göre de, bu kapsamda, 9 maddeden oluşan mini bir ekonomi paketi hazırlanması planlanıyor.
Yasa teklifi hazırlıkları kapsamında yarın Meclis’te bir toplantı yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katılacak.
Bu toplantının ardından son şeklini alması beklenen teklifin 4 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunulması ve 14 Ocak’a kadar da yasalaştırılması planlanıyor.

Yabancı yatırımcılara anlatılacak

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ile TL mevduatlarına geçiş artarken, yeni yöntem yabancı yatırımcılara anlatılacak. Bu açıklanan yeni modelin ardından birçok sivil toplum örgütü ve piyasa temsilcileriyle toplantılar yapacaklarını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk olarak Londra’ya gideceklerini ve yabancı yatırımcılarla buluşacaklarını bildirdi.
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