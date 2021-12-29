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Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T08:33+0300
2021-12-29T08:33+0300
2021-12-29T08:36+0300
akdeniz
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de Akdeniz- Girit Adası'nda 5,5'lik deprem kaydedildi.Depremin derinliği 15 km olarak belirtildi.
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akdeniz, deprem
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem
08:33 29.12.2021 (güncellendi: 08:36 29.12.2021)
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de Akdeniz- Girit Adası'nda 5,5'lik deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 15 km olarak belirtildi.