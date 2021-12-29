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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T10:15+0300
2021-12-29T10:30+0300
türkiye
öğretmen
yumruk
dayak
öğrenci
şiddet
görevden uzaklaştırma
tekme
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Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.Erkek öğrenci T.K.’ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.Görevden uzaklaştırılmıştıT.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.1 buçuk yıla kadar hapsi isteniyorOrtaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.Görevden alındıHakkında idari soruşturma başlatılan dayakçı öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/tekme-ve-yumruklarla-ogrencisini-doven-ogretmen-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-istemi-1052048431.html
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öğretmen, yumruk, dayak, öğrenci, şiddet, görevden uzaklaştırma, tekme

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı

10:15 29.12.2021 (güncellendi: 10:30 29.12.2021)
© DHAÖğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada
Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© DHA
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı.
Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.

Erkek öğrenci T.K.’ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

Görevden uzaklaştırılmıştı

T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

1 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görevden alındı

Hakkında idari soruşturma başlatılan dayakçı öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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Tekme ve yumruklarla öğrencisini döven öğretmen hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemi
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