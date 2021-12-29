https://tr.sputniknews.com/20211229/aksarayin-ortakoy-ilcesinde-ogrenciye-siddet-uygulayan-ogretmen-gorevinden-alindi-1052213201.html

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T10:15+0300

2021-12-29T10:15+0300

2021-12-29T10:30+0300

türkiye

öğretmen

yumruk

dayak

öğrenci

şiddet

görevden uzaklaştırma

tekme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052027481_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_024752becf5cde489985b19ea6205681.jpg

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.Erkek öğrenci T.K.’ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.Görevden uzaklaştırılmıştıT.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.1 buçuk yıla kadar hapsi isteniyorOrtaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.Görevden alındıHakkında idari soruşturma başlatılan dayakçı öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/tekme-ve-yumruklarla-ogrencisini-doven-ogretmen-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-istemi-1052048431.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

öğretmen, yumruk, dayak, öğrenci, şiddet, görevden uzaklaştırma, tekme