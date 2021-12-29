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https://tr.sputniknews.com/20211229/ali-babacan-patronlardan-diri-duranlar-var-boynu-bukuk-olanlar-var-bunlarin-hepsini-not-ediyoruz-1052225492.html
Ali Babacan: Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar da, bunların hepsini not ediyoruz
Ali Babacan: Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar da, bunların hepsini not ediyoruz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var, bunların hepsini not ediyoruz" açıklamasında bulundu. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T15:31+0300
2021-12-29T15:37+0300
politika
ali babacan
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de gazetecilere baskı olduğunu belirterek, “Kendisini hiç anmayın, Türkiye’yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletti. Yaptığı bu hani ifade özgürlüğü? Gazetecilere davalar, cezalar, mobbingler, işten kovdurmalar Gazeteci arkadaşlardan aldığım rakam bu. 10 bin gazeteci Türkiye’de işten kovdurtulmuş durumda" dedi.Partisinin Ankara İl Kongresi' nde konuşan Babacan'ın açıklamaları şöyle.:"Hafif eleştiri yaptı diye, TV’de olumsuz birkaç kelime söyledi diye… Konuşan, yazan, çizen aleyhte kim varsa hemen patrona telefon. ‘Ya işten kovarsın, ya senin canını okuruz.’ Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var. Patronlardan korkmadan ‘Kardeşim bu benim mesleğim, yapacağım’ diyenler var; tehditler ya da teşvikle emir altında olanlar var. Hepsini biliyoruz. Bunların hepsini not ediyoruz. Kim dik durdu, kim eğildi büküldü yazıyoruz kenara."
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ali babacan, patron

Ali Babacan: Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar da, bunların hepsini not ediyoruz

15:31 29.12.2021 (güncellendi: 15:37 29.12.2021)
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var, bunların hepsini not ediyoruz" açıklamasında bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de gazetecilere baskı olduğunu belirterek, “Kendisini hiç anmayın, Türkiye’yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletti. Yaptığı bu hani ifade özgürlüğü? Gazetecilere davalar, cezalar, mobbingler, işten kovdurmalar Gazeteci arkadaşlardan aldığım rakam bu. 10 bin gazeteci Türkiye’de işten kovdurtulmuş durumda" dedi.
Partisinin Ankara İl Kongresi' nde konuşan Babacan'ın açıklamaları şöyle.:
"Hafif eleştiri yaptı diye, TV’de olumsuz birkaç kelime söyledi diye… Konuşan, yazan, çizen aleyhte kim varsa hemen patrona telefon. ‘Ya işten kovarsın, ya senin canını okuruz.’ Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var. Patronlardan korkmadan ‘Kardeşim bu benim mesleğim, yapacağım’ diyenler var; tehditler ya da teşvikle emir altında olanlar var. Hepsini biliyoruz. Bunların hepsini not ediyoruz. Kim dik durdu, kim eğildi büküldü yazıyoruz kenara."
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