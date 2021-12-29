Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211229/altin-hesabini-tlye-cevirene-destek-1052210018.html
Altın hesabını TL'ye çevirene destek
Altın hesabını TL'ye çevirene destek
Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T06:03+0300
2021-12-29T06:03+0300
türkiye
tl
merkez bankası
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045156560_0:263:2582:1715_1920x0_80_0_0_c9f666927899d49fbd821881e9515bb1.jpg
Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek.Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045156560_0:21:2582:1958_1920x0_80_0_0_f3ba71663a67b625b581b28917e0583b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tl, merkez bankası, resmi gazete

Altın hesabını TL'ye çevirene destek

06:03 29.12.2021
© İHA / ERDİ DEMÜRçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR
Abone ol
Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.
Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.
Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.
Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.
Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:17Mahkemeden emekli amirallerin yurtdışı çıkış kısıtlanmasına 'devam' kararı
06:03Altın hesabını TL'ye çevirene destek
05:34Roscosmos: ‘Spektr-RG’ teleskopu her 10 günde bir kara deliklerce yok edilen yıldızları kaydediyor
05:17Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi 6 ay uzatıldı
05:01Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Angara-A5 roketinin üçüncü deneme fırlatışını gerçekleştirdi
04:42Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi
04:12Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
03:53Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
03:29ABD'de haber kanalları 2021'de büyük izleyici kitlesi kaybetti
03:06Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
02:49Kötü koku şikayeti üzerine apartmana giden polis ekibi, ev sahibinin öldüğünü tespit etti
02:45ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken
02:39Rusya Savunma Bakanı, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi
02:19Biden, 10 Ocak'ta Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı: 'Göreceğiz'
02:07Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor
01:45Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
01:37Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
01:30Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
00:59Şiddetli yağış sonrası Lüleburgaz'da ördekler sele kapıldı: Akıbetleri bilinmiyor
00:48Eurostat: TÜİK'teki sık yönetim değişiklikleri, güvenilirliği zedeliyor