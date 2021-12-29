https://tr.sputniknews.com/20211229/ankarada-ulasima-yilbasi-duzenlemesi-1052207907.html

Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, yılbaşı gecesi için toplu taşıma sefer saatleri düzenlendi. Buna göre metro ve ANKARAY yılbaşı gecesi saat... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T01:45+0300

2021-12-29T01:45+0300

2021-12-29T01:45+0300

yaşam

ankara

otobüs

metro

ego genel müdürlüğü

ankaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103921/33/1039213373_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_aa1bef4e3628d114a1a4a282d497208f.jpg

EGO Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2021 Cuma gününü 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe bağlayan gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2021 Cuma saat 00.00'dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi gece saat 03.00'e kadar vatandaşların ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla, metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar toplam 116 ilave servis planlaması yapıldı.Toplu taşıma hizmetlerinde EGO saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık yapılacak gözetimlerde, yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmaması için ilave otobüs ve tren servisleri verilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211225/evde-yilbasi-gecirmenin-maliyeti-400-liraya-cikti-1052104053.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, otobüs, metro, ego genel müdürlüğü, ankaray