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Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, yılbaşı gecesi için toplu taşıma sefer saatleri düzenlendi. Buna göre metro ve ANKARAY yılbaşı gecesi saat... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T01:45+0300
2021-12-29T01:45+0300
yaşam
ankara
otobüs
metro
ego genel müdürlüğü
ankaray
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EGO Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2021 Cuma gününü 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe bağlayan gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2021 Cuma saat 00.00'dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi gece saat 03.00'e kadar vatandaşların ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla, metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar toplam 116 ilave servis planlaması yapıldı.Toplu taşıma hizmetlerinde EGO saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık yapılacak gözetimlerde, yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmaması için ilave otobüs ve tren servisleri verilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211225/evde-yilbasi-gecirmenin-maliyeti-400-liraya-cikti-1052104053.html
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ankara, otobüs, metro, ego genel müdürlüğü, ankaray

Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

01:45 29.12.2021
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara - metro
Ankara - metro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, yılbaşı gecesi için toplu taşıma sefer saatleri düzenlendi. Buna göre metro ve ANKARAY yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.
EGO Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2021 Cuma gününü 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe bağlayan gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.
EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2021 Cuma saat 00.00'dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi gece saat 03.00'e kadar vatandaşların ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla, metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar toplam 116 ilave servis planlaması yapıldı.
Toplu taşıma hizmetlerinde EGO saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık yapılacak gözetimlerde, yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmaması için ilave otobüs ve tren servisleri verilecek.
Televizyon izlemek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti en az 400 lira
25 Aralık, 10:59
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