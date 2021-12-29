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https://tr.sputniknews.com/20211229/anket-cinlilerin-yuzde-55inden-fazlasi-cin-rusya-iliskilerini-en-onemli-konu-olarak-goruyor-1052237828.html
Anket: Çinlilerin yüzde 55'inden fazlası, Çin-Rusya ilişkilerini en önemli konu olarak görüyor
Anket: Çinlilerin yüzde 55'inden fazlası, Çin-Rusya ilişkilerini en önemli konu olarak görüyor
Çin’in İngilizce yayınlanan Global Times gazetesine bağlı araştırma merkezinin 2021 sonunda yaptığı ankete göre, Çin vatandaşları için şu anda Çin-Rusya... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T22:12+0300
2021-12-29T22:12+0300
türkiye
rusya
çin
anket
global times
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Anket katılımcılarının yüzde 55.6’sının Çin ve Rusya arasındaki ilişkileri, ülke için en önemli ikili uluslararası ilişkiler olarak gördüğüne vurgu yapan gazete, “Araştırma Merkezi’nin 2006 yılından bu yana yaptığı anketlerde, vatandaşlar ilk kez Çin-Rus ilişkilerini, Çin’in Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile ilişkilerinden daha önemli olarak değerlendirdi” ifadelerini kullandı.Bunun, 2021 yılının ‘Çin ile Rusya arasındaki dostluğun güçlenmesi alanında bir gösterge’ haline gelmesi ile açıklanabileceğini belirten gazeteye göre bu durum, iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki düzenli işbirliğinin ve ABD liderliğindeki Batı hegemonyasıyla mücadele ve bölgesel güvenlik pozisyonlarının koordinasyonu gibi konularda karşılıklı desteğin genişlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.Gazetenin konuyla ilgili görüşüne başvurduğu Çin Sosyal Bilimler Akademisi Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü'nden Yang Jin, iki ülkenin yüksek düzeyde karşılıklı güven sergilediğini ve Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir düzeye taşıdıklarını kaydetti.Uzman, “Jeopolitik temelde Çin ve Rusya, özellikle insan hakları ve demokrasi gibi konularda Batı'nın kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldıklarında üst düzey işbirliğini sürdürdü, her iki ülke de Batı'nın dünya sahnesindeki hegemonyası ve tek taraflılığına karşı duran ana güçler haline geldi” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Sincan, Hong Kong ve Tayvan ile ilgili konularda Çin'e destek verdiğini belirten uzmana göre, Moskova aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü ve Çin'in ‘Kuşak ve Yol Girişimi'nin uygulanmasında aktif rol oynuyor.Gazete, anketin, birçok Çinlinin insan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi Batı değerlerine karşı tutumlarında bir değişiklik gösterdiğini belirterek, “ABD tanımlı demokrasi, özgürlük ve insan haklarına yönelik tutuma ilişkin olarak, katılımcıların yüzde 65.5'i ABD konseptini onaylamadığını veya daha az onayladığını ifade etti. Bunların yüzde 10.8'i tutumlarını onaylamadan onaylamama yönünde değiştirdi” diye yazdı.ABD'nin reklamını yaptığı demokrasinin 2021'de çürümeye başladığını, hatta çöktüğünü kaydeden gazete, ankete katılanların yaklaşık yüzde 66'sının Amerikan tarzı demokrasiyi onaylamadıklarını, yüzde 23.5'inin ise onaylamama seviyesinin daha da arttığını belirtti.Anket, Çin vatandaşlarının Çin-AB ilişkilerini önem açısından ikinci sırada (yüzde 44.9), Çin-ABD ilişkilerini (yüzde 41.8) üçüncü sırada gösterdi.
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rusya, çin, anket, global times

Anket: Çinlilerin yüzde 55'inden fazlası, Çin-Rusya ilişkilerini en önemli konu olarak görüyor

22:12 29.12.2021
© REUTERS / Thomas PeterÇin, Pekin, koronavirüs
Çin, Pekin, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin’in İngilizce yayınlanan Global Times gazetesine bağlı araştırma merkezinin 2021 sonunda yaptığı ankete göre, Çin vatandaşları için şu anda Çin-Rusya ilişkileri en önemli konuların başında geliyor.
Anket katılımcılarının yüzde 55.6’sının Çin ve Rusya arasındaki ilişkileri, ülke için en önemli ikili uluslararası ilişkiler olarak gördüğüne vurgu yapan gazete, “Araştırma Merkezi’nin 2006 yılından bu yana yaptığı anketlerde, vatandaşlar ilk kez Çin-Rus ilişkilerini, Çin’in Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile ilişkilerinden daha önemli olarak değerlendirdi” ifadelerini kullandı.
Bunun, 2021 yılının ‘Çin ile Rusya arasındaki dostluğun güçlenmesi alanında bir gösterge’ haline gelmesi ile açıklanabileceğini belirten gazeteye göre bu durum, iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki düzenli işbirliğinin ve ABD liderliğindeki Batı hegemonyasıyla mücadele ve bölgesel güvenlik pozisyonlarının koordinasyonu gibi konularda karşılıklı desteğin genişlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Gazetenin konuyla ilgili görüşüne başvurduğu Çin Sosyal Bilimler Akademisi Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü'nden Yang Jin, iki ülkenin yüksek düzeyde karşılıklı güven sergilediğini ve Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir düzeye taşıdıklarını kaydetti.
Uzman, “Jeopolitik temelde Çin ve Rusya, özellikle insan hakları ve demokrasi gibi konularda Batı'nın kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldıklarında üst düzey işbirliğini sürdürdü, her iki ülke de Batı'nın dünya sahnesindeki hegemonyası ve tek taraflılığına karşı duran ana güçler haline geldi” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Sincan, Hong Kong ve Tayvan ile ilgili konularda Çin'e destek verdiğini belirten uzmana göre, Moskova aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü ve Çin'in ‘Kuşak ve Yol Girişimi'nin uygulanmasında aktif rol oynuyor.
Gazete, anketin, birçok Çinlinin insan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi Batı değerlerine karşı tutumlarında bir değişiklik gösterdiğini belirterek, “ABD tanımlı demokrasi, özgürlük ve insan haklarına yönelik tutuma ilişkin olarak, katılımcıların yüzde 65.5'i ABD konseptini onaylamadığını veya daha az onayladığını ifade etti. Bunların yüzde 10.8'i tutumlarını onaylamadan onaylamama yönünde değiştirdi” diye yazdı.
ABD'nin reklamını yaptığı demokrasinin 2021'de çürümeye başladığını, hatta çöktüğünü kaydeden gazete, ankete katılanların yaklaşık yüzde 66'sının Amerikan tarzı demokrasiyi onaylamadıklarını, yüzde 23.5'inin ise onaylamama seviyesinin daha da arttığını belirtti.
Anket, Çin vatandaşlarının Çin-AB ilişkilerini önem açısından ikinci sırada (yüzde 44.9), Çin-ABD ilişkilerini (yüzde 41.8) üçüncü sırada gösterdi.
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