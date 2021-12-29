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https://tr.sputniknews.com/20211229/avustralyali-adamin-9999-yilina-kadar-israilden-ayrilmasi-yasaklandi-1052212483.html
Avustralyalı adamın 9999 yılına kadar İsrail'den ayrılması yasaklandı
Avustralyalı adamın 9999 yılına kadar İsrail'den ayrılması yasaklandı
Avustralyalı bir adam, İsrailli eski eşinden kalan yüklü miktarda nafaka borcu yüzünden İsrail'i terk etmesinin birkaç bin yıl boyunca yasaklandığını belirtti... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T10:01+0300
2021-12-29T10:02+0300
dünya
israil
avustralya
kadın
boşanma
yasak
boşanma davası
nafaka
israilliler
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Avustralyalı bir baba, İsrailli eski karısına yerel bir boşanma yasası uyarınca gelecekteki nafaka borcu olarak 2.4 milyon dolar ödemedikçe, 31 Aralık 9999'a kadar İsrail'den herhangi bir nedenle ayrılmasının yasak olduğunu söyledi.44 yaşındaki Noam Huppert, News.com.au'ya verdiği demeçte, İsrailli eski eşinden olan 2 çocuğuyla yeniden bağlantı kurmak için ülkeye geldiği yıl olan 2013'ten beri İsrail'de fiilen 'kilitli' olduğunu belirtti.Huppert, İsrail'e taşındıktan kısa bir süre sonra kadın, evlilik, boşanma, çocuk velayeti ve nafaka ödemeleri gibi konuları denetleyen yerel bir dini mahkemede kendisine karşı dava açtı. İsrail'deki boşanma yasasına dayanarak karar veren mahkeme, Avustralyalının 2 çocuğunun nafaka ödemelerinde 'gelecekteki borcunu' ödeyene kadar ülkeyi terk etmesini yasakladı.Sözde 'çıkış emri' uyarınca, Huppert'a, 18 yaşına gelene kadar her çocuğu için ayda 5 bin İsrail şekeli (yaklaşık 1600 dolar) nafaka ödemesi kararlaştırıldı.Hükümeti, İsrail vatandaşlarıyla evlenen yabancıları cezalandırmakla suçlayan Huppert, "İsrailli kadınlarla evli olan yabancılara İsrail 'adalet' sistemi tarafından zulmediliyor" açıklamasında bulundu.44 yaşındaki analitik kimyager, 'birçok hayatı tehdit eden bu deneyime maruz kalabilecek diğer Avustralyalılara yardım etmek için' basına açıklama yapmaya karar verdiğini söyledi.2019'da, bu konuya değinen 'No Exit Order' (Kaçış Düzeni Yok) belgeselini yöneten film yapımcısı Sorin Luca, “Sistem babalara karşı kurulmuş. Pek çok babanın boşanmamasının bir nedeni bu. Sadece çok korkuyorlar" ifadelerini kullandı.Öte yandan, bazı hükümetler, vatandaşlarını İsrail'in karmaşık boşanma yasalarına karşı önceden uyaracak kadar ileri gidiyor. Örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışına giden Amerikalılara, İsrail mahkemelerinin 'yerleşik olmayanlar da dahil olmak üzere belirli kişilerin, borçları veya haklarındaki diğer yasal iddialar çözülene kadar ülkeyi terk etmelerini yasaklamakta' tereddüt etmediğini bildiriyor.
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israil, avustralya, kadın, boşanma, yasak, boşanma davası, nafaka, israilliler

Avustralyalı adamın 9999 yılına kadar İsrail'den ayrılması yasaklandı

10:01 29.12.2021 (güncellendi: 10:02 29.12.2021)
© Fotoğraf : Facebook / Noam HuppertAvustralyalı adamın 9999 yılına kadar İsrail'den ayrılması yasaklandı
Avustralyalı adamın 9999 yılına kadar İsrail'den ayrılması yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Fotoğraf : Facebook / Noam Huppert
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Avustralyalı bir adam, İsrailli eski eşinden kalan yüklü miktarda nafaka borcu yüzünden İsrail'i terk etmesinin birkaç bin yıl boyunca yasaklandığını belirtti. İsrail'de yerel mahkemece alınan karara göre, 44 yaşındaki adamın 9999 yılına kadar ülkeyi terk etmesi yasak.
Avustralyalı bir baba, İsrailli eski karısına yerel bir boşanma yasası uyarınca gelecekteki nafaka borcu olarak 2.4 milyon dolar ödemedikçe, 31 Aralık 9999'a kadar İsrail'den herhangi bir nedenle ayrılmasının yasak olduğunu söyledi.
44 yaşındaki Noam Huppert, News.com.au'ya verdiği demeçte, İsrailli eski eşinden olan 2 çocuğuyla yeniden bağlantı kurmak için ülkeye geldiği yıl olan 2013'ten beri İsrail'de fiilen 'kilitli' olduğunu belirtti.
Huppert, İsrail'e taşındıktan kısa bir süre sonra kadın, evlilik, boşanma, çocuk velayeti ve nafaka ödemeleri gibi konuları denetleyen yerel bir dini mahkemede kendisine karşı dava açtı. İsrail'deki boşanma yasasına dayanarak karar veren mahkeme, Avustralyalının 2 çocuğunun nafaka ödemelerinde 'gelecekteki borcunu' ödeyene kadar ülkeyi terk etmesini yasakladı.
Sözde 'çıkış emri' uyarınca, Huppert'a, 18 yaşına gelene kadar her çocuğu için ayda 5 bin İsrail şekeli (yaklaşık 1600 dolar) nafaka ödemesi kararlaştırıldı.
Hükümeti, İsrail vatandaşlarıyla evlenen yabancıları cezalandırmakla suçlayan Huppert, "İsrailli kadınlarla evli olan yabancılara İsrail 'adalet' sistemi tarafından zulmediliyor" açıklamasında bulundu.
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44 yaşındaki analitik kimyager, 'birçok hayatı tehdit eden bu deneyime maruz kalabilecek diğer Avustralyalılara yardım etmek için' basına açıklama yapmaya karar verdiğini söyledi.
2019'da, bu konuya değinen 'No Exit Order' (Kaçış Düzeni Yok) belgeselini yöneten film yapımcısı Sorin Luca, “Sistem babalara karşı kurulmuş. Pek çok babanın boşanmamasının bir nedeni bu. Sadece çok korkuyorlar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, bazı hükümetler, vatandaşlarını İsrail'in karmaşık boşanma yasalarına karşı önceden uyaracak kadar ileri gidiyor. Örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışına giden Amerikalılara, İsrail mahkemelerinin 'yerleşik olmayanlar da dahil olmak üzere belirli kişilerin, borçları veya haklarındaki diğer yasal iddialar çözülene kadar ülkeyi terk etmelerini yasaklamakta' tereddüt etmediğini bildiriyor.
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