https://tr.sputniknews.com/20211229/bankacilikta-dijital-donem-basliyor-1052212192.html

Bankacılıkta dijital dönem başlıyor

Bankacılıkta dijital dönem başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalar için yeni düzenlemesini yürürlüğe koyuyor. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T09:48+0300

2021-12-29T09:48+0300

2021-12-29T09:48+0300

ekonomi

bddk

banka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca hazırlanan ve Resmi gazetede yayımlanan “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılığın faaliyet esaslarını belirleyen yönetmelik ile bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor.Şubesiz faaliyet gösterecek bu bankalar için hazırlanan yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca dijital kanallar üzerinden müşterilerine hizmet verecek bankalar, BDDK’ya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde önümüzdeki yıldan itibaren sektörde faaliyet göstermeye başlayabilecekler.BDDK’dan yapılan açıklamada, şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek bankaların hayatımıza girmesi ve servis bankacılığı yoluyla inovatif sayısız iş modeline imkân sağlaması açısından ülkemizin finans sektörü ve fintek ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bddk, banka