Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211229/bankacilikta-dijital-donem-basliyor-1052212192.html
Bankacılıkta dijital dönem başlıyor
Bankacılıkta dijital dönem başlıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalar için yeni düzenlemesini yürürlüğe koyuyor. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T09:48+0300
2021-12-29T09:48+0300
ekonomi
bddk
banka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca hazırlanan ve Resmi gazetede yayımlanan “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılığın faaliyet esaslarını belirleyen yönetmelik ile bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor.Şubesiz faaliyet gösterecek bu bankalar için hazırlanan yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca dijital kanallar üzerinden müşterilerine hizmet verecek bankalar, BDDK’ya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde önümüzdeki yıldan itibaren sektörde faaliyet göstermeye başlayabilecekler.BDDK’dan yapılan açıklamada, şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek bankaların hayatımıza girmesi ve servis bankacılığı yoluyla inovatif sayısız iş modeline imkân sağlaması açısından ülkemizin finans sektörü ve fintek ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_103:0:1511:1056_1920x0_80_0_0_66887242396b6030cf45ceae2d123715.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bddk, banka

Bankacılıkta dijital dönem başlıyor

09:48 29.12.2021
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
Abone ol
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalar için yeni düzenlemesini yürürlüğe koyuyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca hazırlanan ve Resmi gazetede yayımlanan “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.
BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılığın faaliyet esaslarını belirleyen yönetmelik ile bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor.
Şubesiz faaliyet gösterecek bu bankalar için hazırlanan yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca dijital kanallar üzerinden müşterilerine hizmet verecek bankalar, BDDK’ya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde önümüzdeki yıldan itibaren sektörde faaliyet göstermeye başlayabilecekler.
BDDK’dan yapılan açıklamada, şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek bankaların hayatımıza girmesi ve servis bankacılığı yoluyla inovatif sayısız iş modeline imkân sağlaması açısından ülkemizin finans sektörü ve fintek ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:52Dr. Ebik: Her 2 korona hastasından 1'inde mide bağırsak sisteminde belirti kalıyor
10:46Belçika'da Danıştay, sinema, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı
10:40Maradona’nın kardeşi Hugo hayatını kaybetti
10:38Sokak röportajıyla gündem olan Zehra Canan: Gıdayı kıstık, çifte maaşlılar gelip misafir olsun
10:36Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Roscosmos'un davetlisi olarak Rusya'da
10:15Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı
10:13Fazıl Say'dan İmamoğlu paylaşımı: İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır
10:06Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:01Avustralyalı adamın 9999 yılına kadar İsrail'den ayrılması yasaklandı
09:57Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem: Mısır'da da hissedildi
09:56İngiltere'de koronavirüs pandemisinin başından bu yana en yüksek vaka sayısı
09:50Bitcoin'de 7 ayın en büyük düşüşü
09:48Bankacılıkta dijital dönem başlıyor
09:37Elon Musk 1.02 milyar dolarlık hisse daha sattı: Sattığı Tesla hisseleri 16 milyar doları buldu
09:36Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor
09:19Sabah yazarı Güngör: Gurbetçiler kur korumalı mevduatla epeyce ilgileniyor
09:04Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor
08:55Rektörlük 5 ay sonra yazı gönderdi: Can Candan'a soruşturmanın nedeni Erkan Baş paylaşımı
08:39Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron
08:33Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem