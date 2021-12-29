https://tr.sputniknews.com/20211229/bayginlik-geciren-kadina-yapilan-yanlis-ilk-yardimi-onledi-sogan-koklatmak-isteyen-oldu-1052223402.html

Baygınlık geçiren kadına yapılan yanlış ilk yardımı önledi: 'Soğan koklatmak isteyen oldu'

Baygınlık geçiren kadına yapılan yanlış ilk yardımı önledi: 'Soğan koklatmak isteyen oldu'

Antalya'da eşi ile pazara giden bir kadın, aniden rahatsızlanarak yere düştü. Kadın ve eşine bir süre kimse yardım etmezken, yanlarından geçen ve ilk yardım... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:56+0300

2021-12-29T14:56+0300

2021-12-29T14:56+0300

yaşam

türkiye

antalya

manavgat

ambulans

baygınlık

ilk yardım malzemesi

ilk yardım

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte pazara giden Meryem Çakır, aniden rahatsızlanarak kaldırıma düştü. Yanında bulunan eşi ne yapacağını şaşırıp etraftan yardım istedi. Ancak yaşlı adamın çağrısı bir süre karşılıksız kaldı.Yoldan geçmekte olan Hakan Algün ise, yaşlı kadının yanına gelerek müdahalede bulundu. Çevrede bulunanlardan 112’yi arayarak ambulans istemelerini söyleyen Algün, yerde yatan kadının nabzını kontrol ettikten sonra gerekli ilk yardım müdahalesini yaptı.Yarı baygın vaziyette hastaneye getirilen Çakır, yapılan kontrollerinde aort yırtılması şüphesi ve hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Alanya’da özel bir hastaneye sevk edildi. 'Bilinçsiz müdahaleye engellemeye çalıştım'Hakan Algün, arkadaş ziyaretinden dönerken köprübaşına geldiğinde yaşlı kadını yerde yatar vaziyette gördüğünü belirterek, “Çevredeki vatandaşlar yardımda gecikmişlerdi. Kendim 2009 yılından beri ilk yardım belgesine sahibim. İstanbul’da çalıştığım şantiyelerde bu tür olaylara sıkça şahit oldum. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Teyze burada kıvrılmış vaziyette sırt üstü yatıyordu. Önce beni duyup duymadığını anlamak için seslendim. Herhangi bir tepki gelmeyince yaşlı olduğu için nabız alamadım. Soluk kontrolü yapmaya çalıştım. Sırt üstü yatırdığımda teyzenin gözlerinin kapalı, bilincinin yeninde olmadığını şoka girdiğini gördüm. Kalabalıktan bir arkadaşa hemen 112’yi aramasını, bana bilgi vermesini istedim. Arkadaş sağ olsun ambulansı aradığını bana söyledi. Teyzenin nefes alıp vermesini kontrol etmek amacıyla başını geriye aldığımda elimi göğsüne koyduğum anda teyzenin nefes alıp vermeye başladığını fark ettim. Teyzenin ayaklarını havaya kaldırmak suretiyle şok pozisyonuna getirdim. Bu arada çevredeki vatandaşların da bilinçsizce müdahalesini engellemeye çalıştım. Amcayı sakinleştirdikten sonra teyzeyi konuşmaya teşvik ettim. Teyzenin bilincinin yerine geldiğinden emin olduktan sonra da gelen 112 sağlık ekibine teslim ettim” dedi.'Teyzeye soğan koklatmaya çalışanlar vardı' Her vatandaşın ilk yardım eğitimi alması gerektiğine dikkat çeken Hakan Algün, “İlk yardıma ihtiyacı olan insana ilk yardım bilgisi olmayan kimse dokunmamalıdır. Bugün burada toplanan kalabalıktan teyzeye soğan koklatmaya çalışan, su içirmeye çalışan değişik yöntemler öneren kimseler vardı. Onları suçlamıyorum. Eğer içlerinden temel yardım desteği ve ilk yardım bilgisi olan kimseler olsaydı hemen yardım edilebilirdi. Ben teyzemize acil şifalar diliyorum. Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211228/sirtina-saplanan-testere-ile-hastaneye-geldi-operasyona-itfaiye-de-katildi-1052203607.html

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türkiye, antalya, manavgat, ambulans, baygınlık, ilk yardım malzemesi, ilk yardım