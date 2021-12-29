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Belçika'da Danıştay, sinema, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı
Belçika'da Danıştay, sinema, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı
Belçika Danıştayı, hükümetin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sinema, tiyatro ve konser salonlarının kapatılması kararını askıya aldı. Danıştay karara... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T10:46+0300
2021-12-29T10:48+0300
koronavirüs
sinema
belçika
danıştay
kapatma
tiyatro
koronavirüs
omicron
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Belçika hükümetinin Omicron varyantının yayılmasına karşı aldığı tedbirlerden biri olan sinema, tiyatro ve konser salonlarının kapatılma kararı, Danıştay tarafından askıya alındı.Eğlence mekanlarının faaliyet göstermesinin kalabalık yaratma ve bulaşı riskini arttırması gibi gerekçelerle alınan tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararı, ülke genelinde yoğun bir tepkiyle karşılanmış, binlerce kişinin katıldığı protestolara neden olmuştu.Geçtiğimiz pazar günü uygulanmaya başlanan karara ilişkin inceleme başlatan Belçika Danıştayı, hükümet yetkililerinin 'eğlence mekanlarının insan sağlığı için hangi şekilde özellikle tehlikeli yerler olduğunu ve kapatılmalarını gerekli kılmak için koronavirüsün yayılmasına ne derece etki ettiğini kanıtlamadıklarını' gerekçe göstererek bu kararı askıya aldı.Danıştay'ın kararı halk tarafından sevinçle karşılanırken, hükümet ve bilim uzmanları arasında yoğun bir tartışmaya neden oldu.Belçika hükümeti ülkedeki koronavirüs vakalarının neredeyse yarısını oluşturan Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için yeni tedbirlere başvururken, Belçika Bilim Kurulu eğlence mekanlarına gidilmesinin kamu sağlığına yönelik ekstra risk oluşturmadığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/belcikada-omicron-endisesiyle-ek-tedbirler-alindi-1052029810.html
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sinema, belçika, danıştay, kapatma, tiyatro, koronavirüs, omicron

Belçika'da Danıştay, sinema, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararını askıya aldı

10:46 29.12.2021 (güncellendi: 10:48 29.12.2021)
© AP Photo / Francisco SecoBelçika koronavirüs
Belçika koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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Belçika Danıştayı, hükümetin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sinema, tiyatro ve konser salonlarının kapatılması kararını askıya aldı. Danıştay karara gerekçe olarak, söz konusu salonların 'insan sağlığına özellikle tehlike oluşturduğunun yetkililerce kanıtlanmamış olmasını' gösterdi.
Belçika hükümetinin Omicron varyantının yayılmasına karşı aldığı tedbirlerden biri olan sinema, tiyatro ve konser salonlarının kapatılma kararı, Danıştay tarafından askıya alındı.
Eğlence mekanlarının faaliyet göstermesinin kalabalık yaratma ve bulaşı riskini arttırması gibi gerekçelerle alınan tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararı, ülke genelinde yoğun bir tepkiyle karşılanmış, binlerce kişinin katıldığı protestolara neden olmuştu.
Geçtiğimiz pazar günü uygulanmaya başlanan karara ilişkin inceleme başlatan Belçika Danıştayı, hükümet yetkililerinin 'eğlence mekanlarının insan sağlığı için hangi şekilde özellikle tehlikeli yerler olduğunu ve kapatılmalarını gerekli kılmak için koronavirüsün yayılmasına ne derece etki ettiğini kanıtlamadıklarını' gerekçe göstererek bu kararı askıya aldı.
Danıştay'ın kararı halk tarafından sevinçle karşılanırken, hükümet ve bilim uzmanları arasında yoğun bir tartışmaya neden oldu.
Belçika hükümeti ülkedeki koronavirüs vakalarının neredeyse yarısını oluşturan Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için yeni tedbirlere başvururken, Belçika Bilim Kurulu eğlence mekanlarına gidilmesinin kamu sağlığına yönelik ekstra risk oluşturmadığını bildirmişti.
Brüksel- Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
KORONAVİRÜS
Belçika'da Omicron endişesiyle ek tedbirler alındı
22 Aralık, 23:06
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