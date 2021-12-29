https://tr.sputniknews.com/20211229/biden-10-ocakta-putin-ile-gorusup-gorusmeyecegi-sorusunu-yanitladi-gorecegiz-1052208140.html

Biden, 10 Ocak'ta Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı: 'Göreceğiz'

Biden, 10 Ocak'ta Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı: 'Göreceğiz'

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 10 Ocak 2022 tarihinde görüşme yapma olasılığını dair muğlak bir ifade kullanarak, ilgili soruya "Göreceğiz"... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T02:19+0300

2021-12-29T02:19+0300

2021-12-29T02:20+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

joe biden

görüşme

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Rusya'ya yönelik saldırgan tutumuyla öne çıkan ABD Başkanı Joe Biden, 10 Ocak 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.Reuters'ın aktardığına göre Biden, ilgili soruyu "Göreceğiz" şeklinde yanıtladı.Putin ile Biden'ın gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin ardından 12 Ocak'ta Rusya-NATO toplantısı ve 13 Ocak'ta da Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları düzenlenecek.Öte yandan Washington ile Moskova arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin de Ocak 2022'de yapılması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211226/kremlin-putin-ve-biden-gezegenin-en-deneyimli-politikacilari-1052136353.html

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