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Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron
Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bugün 'Omicron' gündemiyle toplanacak. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T08:39+0300
2021-12-29T08:39+0300
2021-12-29T08:43+0300
omicron
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs bilim kurulu
koronavirüs aşısı
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17. 00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Omicron varyantının gündemde olduğu toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
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omicron, koronavirüs, koronavirüs bilim kurulu, koronavirüs aşısı
Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Omicron
08:39 29.12.2021 (güncellendi: 08:43 29.12.2021)
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bugün 'Omicron' gündemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17. 00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Omicron varyantının gündemde olduğu toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.