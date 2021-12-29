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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama
21:49 29.12.2021 (güncellendi: 22:00 29.12.2021)
© FotoğrafFahrettin Koca
© Fotoğraf
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı basın açıklamasında "Yerli aşımız Turkovac, yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından basın açıklaması yayınladı.
Bilim Kurulu Toplantımız sonrası basın açıklamamız: pic.twitter.com/NqNy1PvHfn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2021
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;
1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.
'Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır'
2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.
3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.
4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.
'Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerinden başlayarak uygulanacak'
5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.