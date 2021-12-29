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https://tr.sputniknews.com/20211229/brezilyada-uyusturucu-ele-gecirilen-jetin-pilotu-tutuklandi-1052236555.html
Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen jetin pilotu tutuklandı
Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen jetin pilotu tutuklandı
Brezilya’da geçen Ağustos ayında içerisinde 1.3 ton uyuşturucu bulunan özel jetin pilotu tutuklandı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T21:21+0300
2021-12-29T21:21+0300
2021-12-29T21:21+0300
türkiye
brezilya
uçak
pilot
uyuşturucu
jet
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Brezilya'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu.Gözaltına alınan uçağın pilotu Veli D., polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. İfadesinde, uyuşturucularla ilgili bilgisi olmadığını, valizleri araması gerekenin havaalanı güvenlik birimleri olduğunu belirttiği öğrenilen Veli D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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brezilya, uçak, pilot, uyuşturucu, jet
Brezilya'da uyuşturucu ele geçirilen jetin pilotu tutuklandı
Brezilya’da geçen Ağustos ayında içerisinde 1.3 ton uyuşturucu bulunan özel jetin pilotu tutuklandı.
Brezilya'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu.
Gözaltına alınan uçağın pilotu Veli D., polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.
İfadesinde, uyuşturucularla ilgili bilgisi olmadığını, valizleri araması gerekenin havaalanı güvenlik birimleri olduğunu belirttiği öğrenilen Veli D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.