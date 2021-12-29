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https://tr.sputniknews.com/20211229/brezilyadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-20yi-asti--1052224821.html
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'yi aştı
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'yi aştı
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 21'e, yaralı sayısı... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T15:30+0300
2021-12-29T15:31+0300
brezilya
sel
yaralı
ölü
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Brezilya'da Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetimi'nden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle ölenlerin sayısının en az 21'ye, yaralı sayısının da 358'e çıktığı duyuruldu. Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 34 bin 163'e, tahliye edilenlerin 42 bin 929'a ve sellerden etkilenenlerin sayısının 471 bin 786'ya yükseldiği belirtildi. Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen seller nedeniyle acil durum ilan edilen kent sayısı 136'ya yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211227/brezilyadaki-sel-felaketinde-onlarca-kent-sular-altinda-kaldi-1052144563.html
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brezilya, sel, yaralı, ölü

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'yi aştı

15:30 29.12.2021 (güncellendi: 15:31 29.12.2021)
© REUTERS / AMANDA PEROBELLIBrezilya- Sel felaketi
Brezilya- Sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI
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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 21'e, yaralı sayısı 358'e, acil durum ilan edilen kent sayısı 136'ya yükseldi.
Brezilya'da Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetimi'nden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle ölenlerin sayısının en az 21'ye, yaralı sayısının da 358'e çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 34 bin 163'e, tahliye edilenlerin 42 bin 929'a ve sellerden etkilenenlerin sayısının 471 bin 786'ya yükseldiği belirtildi.
Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen seller nedeniyle acil durum ilan edilen kent sayısı 136'ya yükseldi.
Brezilya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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Brezilya'daki sel felaketinde onlarca kent sular altında kaldı
27 Aralık, 05:17
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