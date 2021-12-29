https://tr.sputniknews.com/20211229/brezilyadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-20yi-asti--1052224821.html

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'yi aştı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'yi aştı

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 21'e, yaralı sayısı... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T15:30+0300

2021-12-29T15:30+0300

2021-12-29T15:31+0300

brezilya

sel

yaralı

ölü

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Brezilya'da Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetimi'nden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle ölenlerin sayısının en az 21'ye, yaralı sayısının da 358'e çıktığı duyuruldu. Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 34 bin 163'e, tahliye edilenlerin 42 bin 929'a ve sellerden etkilenenlerin sayısının 471 bin 786'ya yükseldiği belirtildi. Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen seller nedeniyle acil durum ilan edilen kent sayısı 136'ya yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211227/brezilyadaki-sel-felaketinde-onlarca-kent-sular-altinda-kaldi-1052144563.html

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