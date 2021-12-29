https://tr.sputniknews.com/20211229/chpli-yavuzyilmaz-zafer-havalimaninda-yine-zarar-rekoru-kirildi-1052222637.html

CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda yine zarar rekoru kırıldı

CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda yine zarar rekoru kırıldı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'yla ilgili yeni verileri paylaştı. Yavuzyılmaz "Zafer Havalimanı'nında kendisine ait zarar... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:39+0300

2021-12-29T14:39+0300

2021-12-29T14:59+0300

türkiye

chp

ekonomi

zarar

deniz yavuzyılmaz

zafer havalimanı

cimer

havayolu

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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'na dair yıllık yolcu sayısı verileri açıklandı. Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı'yla ilgili CHP'li Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Yavuzyılmaz, "AKP, Zafer Havalimanı'nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı" dedi. 2021'in ilk 11 ayına ilişkin verileri paylaşan CHP'li milletvekili, garanti edilen yolcu sayısının 1 milyon 207 bin 921 olmasına rağmen, gerçekleşen yolcu sayısının ise 9 bin 966'da kaldığına dikkat çekti.Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

https://tr.sputniknews.com/20211212/chpli-yavuzyilmaz-zafer-havalimaninda-ucmayan-yolcu-icin-odenen-garanti-tutari-91-milyon-lira-1051699301.html

türkiye

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chp, ekonomi, zarar, deniz yavuzyılmaz, zafer havalimanı, cimer, havayolu