https://tr.sputniknews.com/20211229/cinde-koronavirus-tedbirlerini-ihlal-edenler-gecit-toreniyle-ifsa-edildi-1052230763.html

Çin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler geçit töreniyle ifşa edildi

Çin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler geçit töreniyle ifşa edildi

Çin'in güneyinde yer alan Jingxi şehrinde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden dört kişi, polis tarafından sokakta geçit töreniyle ifşa edildi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T17:26+0300

2021-12-29T17:26+0300

2021-12-29T17:30+0300

dünya

çin

polis

geçit töreni

koronavirüs tedbirleri

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Çin'deki çevik kuvvet ekipleri, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden dört kişiyi sokakta geçit halinde yürütüp ifşa etti.Guangxi bölgesindeki Jingxi şehrinde meydana gelen olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde, her biri iki polis tarafından tutulan dört kişinin üzerlerinde fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı posterlerle birlikte büyük bir kalabalığın ortasında yürüdüğü görülüyor. Yerel yönetimin geçtiğimiz Ağustos ayında aldığı sıkı koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesine verilen disiplin cezası, tedbirlere uymayanların halk tarafından kınanmasını amaçlıyor. Çin'de suçluların halk tarafından kınanmasını amaçlayan bu tip disiplin cezaları 2010'da yasaklanmış olsa da, koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için yerel yönetimlerin başvurduğu pratikler arasında varlığını sürdürüyor. Öte yandan, Guangxi News'in haberine göre söz konusu dört kişinin salgın nedeniyle sınırların kapalı olmasına rağmen Çin'in Vietnam sınırı üzerinden yasa dışı sığınmacıların taşınmasına yardım etmekle de suçlandığını ileri sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20211218/cin-ciciang-eyaletindeki-koronavirus-salginini-durdurmaya-calisiyor-1051897218.html

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çin, polis, geçit töreni, koronavirüs tedbirleri