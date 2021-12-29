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Çin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler geçit töreniyle ifşa edildi
Çin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler geçit töreniyle ifşa edildi
Çin'in güneyinde yer alan Jingxi şehrinde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden dört kişi, polis tarafından sokakta geçit töreniyle ifşa edildi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T17:26+0300
2021-12-29T17:30+0300
dünya
çin
polis
geçit töreni
koronavirüs tedbirleri
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Çin'deki çevik kuvvet ekipleri, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden dört kişiyi sokakta geçit halinde yürütüp ifşa etti.Guangxi bölgesindeki Jingxi şehrinde meydana gelen olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde, her biri iki polis tarafından tutulan dört kişinin üzerlerinde fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı posterlerle birlikte büyük bir kalabalığın ortasında yürüdüğü görülüyor. Yerel yönetimin geçtiğimiz Ağustos ayında aldığı sıkı koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesine verilen disiplin cezası, tedbirlere uymayanların halk tarafından kınanmasını amaçlıyor. Çin'de suçluların halk tarafından kınanmasını amaçlayan bu tip disiplin cezaları 2010'da yasaklanmış olsa da, koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için yerel yönetimlerin başvurduğu pratikler arasında varlığını sürdürüyor. Öte yandan, Guangxi News'in haberine göre söz konusu dört kişinin salgın nedeniyle sınırların kapalı olmasına rağmen Çin'in Vietnam sınırı üzerinden yasa dışı sığınmacıların taşınmasına yardım etmekle de suçlandığını ileri sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20211218/cin-ciciang-eyaletindeki-koronavirus-salginini-durdurmaya-calisiyor-1051897218.html
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çin, polis, geçit töreni, koronavirüs tedbirleri

Çin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler geçit töreniyle ifşa edildi

17:26 29.12.2021 (güncellendi: 17:30 29.12.2021)
© REUTERS / Aly SongÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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Çin'in güneyinde yer alan Jingxi şehrinde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden dört kişi, polis tarafından sokakta geçit töreniyle ifşa edildi.
Çin'deki çevik kuvvet ekipleri, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden dört kişiyi sokakta geçit halinde yürütüp ifşa etti.
Guangxi bölgesindeki Jingxi şehrinde meydana gelen olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde, her biri iki polis tarafından tutulan dört kişinin üzerlerinde fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı posterlerle birlikte büyük bir kalabalığın ortasında yürüdüğü görülüyor.
Yerel yönetimin geçtiğimiz Ağustos ayında aldığı sıkı koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesine verilen disiplin cezası, tedbirlere uymayanların halk tarafından kınanmasını amaçlıyor.
Çin'de suçluların halk tarafından kınanmasını amaçlayan bu tip disiplin cezaları 2010'da yasaklanmış olsa da, koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için yerel yönetimlerin başvurduğu pratikler arasında varlığını sürdürüyor.
Öte yandan, Guangxi News'in haberine göre söz konusu dört kişinin salgın nedeniyle sınırların kapalı olmasına rağmen Çin'in Vietnam sınırı üzerinden yasa dışı sığınmacıların taşınmasına yardım etmekle de suçlandığını ileri sürdü.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
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