https://tr.sputniknews.com/20211229/deniz-poyraz-davasinda-ilk-durusma-dava-24-ocaka-ertelendi-1052234717.html

Deniz Poyraz davasında ilk duruşma: Dava 24 Ocak'a ertelendi

Deniz Poyraz davasında ilk duruşma: Dava 24 Ocak'a ertelendi

HDP İzmir İl Başkanlığı’nı, silahla basarak parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürmek suçlaması ile yargılanan Onur Gencer, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T19:40+0300

2021-12-29T19:40+0300

2021-12-29T19:40+0300

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hdp

deniz poyraz

onur gencer

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İzmir'de, 17 Haziran'da HDP il binasına saldırarak 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmekle suçlanan 27 yaşındaki Onur Gencer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, Deniz Poyraz'ın ailesi ile HDP'liler takip etti.Katılımın fazla olması nedeniyle Deniz Poyraz'ın avukatlarının talebi üzerine duruşma sosyal tesise alındı. Duruşma başladıktan sonra Onur Gencer tuvalet ihtiyacı nedeniyle kolluk görevlileri tarafından dışarı çıkarılırken bir kişi tarafından pet şişe fırlatılınca salonda arbede yaşandı.Arbedenin yatıştırılmasının ardından oturma düzeni değiştirilerek devam eden duruşmaya avukatların konuşmaları sonrası ara verildi. Bu sırada bir kadının tükürmesi ve sonrasında sanık Onur Gencer'in küfretmesi ile salonda ikinci kez gerginlik yaşandı. Arbede nedeniyle salona jandarma timleri girdi.Sanık Onur Gencer, arbede sonrası cezaevine gönderildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip davayı 4 Ocak 2022'ye erteledi. Avukatlar, erken olduğu gerekçesiyle bu tarihe itiraz etti. Mahkeme başkanı, duruşma tarihini 24 Ocak 2022 olarak açıkladı.Duruşmadan notlarAvukat İmdat Ataş, duruşmada şu ifadeleri kullandı: "Sanığın terör örgütüyle bağlantısının araştırılması sadece FETÖ ile sınırlı tutulmuştur. Suriye’de aldığı eğitim göz önünde bulundurularak farklı terör örgütleriyle bağlantısı araştırılmalıdır. Sanığın kullandığı telefonda görüşülen kişiler hakkında araştırma yapılmamış, silahı satın aldığı dükkânın sahibinin ifadesi alınmamış, HTS kayıtları üzerinde inceleme ve analiz yapılmamıştır. İzmir atış poligonunda eğitmenleri halkında araştırma yapılmamış. Memur olmasına rağmen lüks otellerde kalması, sürekli taksi kullanması araştırılmamıştır.Sanığa ısrarla sorulan akıl sağlı ile ilgili sorular sanığı suçtan kurtarma çabasının göstergesidir. Emniyet ve kolluk savcılığı yönlendirmektedir. Delillerin toplanması talebi savcılığın işlem yapılmamasına karar vermesi üzerine yerine getirilmemiştir. Olay aydınlatılmamış savcılık tarafından karartılmıştır. Savcılık ve kolluk bu suçun ortağıdır.Failin tehditler savurduğu Instagram sosyal medya hesabı gözaltındayken bir şekilde kapatılmıştır. 72 bin 667 fotoğraftan sadece 23’ü incelenmiştir. Faile ait 584 adet mesajlaşma, 2 bin 160 adet arama günlüğü, 3 bin 63 adet aranan öğe, 928 adet cihaz konumu, 231 adet e-posta yazışmaları, 315 adet sohbet verisi bin 108 adet video, 439 adet ses kaydı, 546 adet parola, 12 bin 183 adet web geçmişi soruşturmaya konu bir tespit içermediği gerekçesi ile hiçbir şekilde değerlendirme konusu yapılmamıştır.Aynı zamanda Ankara Emniyet Müdürlüğü mensubu olan Oytun Yüksel katil ile beraber çeşitli tarihlerde termal otelde kaldığı tanık beyanlarıyla doğrulanmıştır. Buna rağmen iddia makamı somut olayla doğrudan ilişkisi olabilecek bu kişiyi soruşturmaya dahil etmemiştir.""Deniz Poyraz Davası” adlı Twitter hesabının aktardığına göre, duruşma salonu dışarısında video çeken siyasi parti temsilcilerine polis tarafından müdahale edildi. Mahkeme heyeti Deniz'in katledildiği andan itibaren yapılan soruşturmanın eksik olduğunu dile getiren ve bu eksiklikleri sıralayan avukatlardan "özet geçmelerini" istedi. Duruma itiraz eden avukatlar soruşturmanın eksik yürütüldüğünü, bunu tamamlamak istediklerini dile getirdi.Avukat Türkan Arslan Ağaç, Deniz Poyrazın katledilmesi olayının nitelikli bir soruşturma yürütülmemeli sebebiyle katilin sanık kürsüsünde tek oturduğunu şayet etkili bir soruşturma yürütülseydi katliamın arkasındaki kişilerin de sanık kürsüsünde olacağını ifade etti. Avukat Türkan örnekler vererek “bu ve benzeri katliamların iktidar ve ortaklarının hedef göstermeleri sonucunda gerçekleştiğini” ifade etti.Davayı takip eden “Deniz Poyraz Davası” adlı Twitter hesabının aktardığına göre, kolluk personelleri, avukatların taleplerine rağmen kimlik tespiti yaptırılmadan salondan çıkarıldı; avukatların uzun namlulu silahlarla jandarmanın duruşma salonunda olduğunun tutanağa geçirilmesini talep etti.Gencer, binada oluşan maddi zararı karşılamayı reddettiMahkeme heyetinin, "Binada oluşan zararı gidermek istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Gencer, "Hayır asla" dedi.Arbede çıktıAvukat yoklamalarının yapıldığı sırada tutuklu sanık Onur Gencer, jandarma ile birlikte tuvalete gitmek için dışarıya alınırken, Poyraz’ın yakınları sanığa pet şişe fırlatarak linç girişiminde bulundu. Bunun üzerine salonda arbede çıkarken, yaklaşık 15 dakika süren gerginlik daha fazla büyümeden yatıştırıldı.Polisler duruşmaya katılanları videoya aldıBirGün’ün aktardığına göre, duruşma salonunda “güvenlik” gerekçesiyle bulundurulan polislerin duruşmaya katılan kişileri video kaydına alması üzerine gerginlik yaşandı. Avukatların müdahalesi sonrası çekilen video sildirildi. Duruşmayı izlemek isteyen kurum temsilcileri ve yurttaşların bir kısmı duruşma salonuna alınmadı. Polisler, kurumlardan sadece iki tane temsilci alabileceklerini, yetki belgesi sunmayan avukatların ise duruşma salonuna giremeyeceğini söyledi.

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izmir, hdp, deniz poyraz, onur gencer