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https://tr.sputniknews.com/20211229/dso-sputnik-vnin-onayindaki-gecikme-teknolojik-surec-kontrolunden-kaynakli-1052214813.html
DSÖ: Sputnik V’nin onayındaki gecikme teknolojik süreç kontrolünden kaynaklı
DSÖ: Sputnik V’nin onayındaki gecikme teknolojik süreç kontrolünden kaynaklı
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, Rus Sputnik V aşısının onaylanmasındaki gecikmenin teknolojik süreçlerin kontrol işlemleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T11:24+0300
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dünya
dsö
koronavirüs aşısı
sputnik v
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Russia Today’e (RT) konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, bir aşının acil durumlarda kullanıma yönelik fon kayıtları arasına alınması için, DSÖ’nün ilaç güvenliği ve etkinliği ile ilgili verilerin yanı sıra üretim teknolojisine ilişkin belgeler talep ettiğini hatırlattı. Harris, “Özellikle de teknolojik süreçlerin kontrolü kısmı, aşıya yeşil ışık yakılması için tüm detayların incelenmesi, denetimin gerçekleştirilmesi vs. bakımından çok fazla zaman gerektiriyor” dedi. Harris, diğer düzenleyici kuruluşların da bu prosedürleri uyguladığını ifade etti. Sputnik V aşısı toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül eden 71 ülkede tescil edildi. Aşı, ABD ve Avrupa Birliği’nde erişilebilir durumda değil. Düzenleyici kurumlardan aldığı onay sayısı bakımından Sputnik V dünyada ikinci sırada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211216/dso-sputnik-v-asisinin-onayi-icin-tarih-verdi-1051843657.html
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dsö, koronavirüs aşısı, sputnik v

DSÖ: Sputnik V’nin onayındaki gecikme teknolojik süreç kontrolünden kaynaklı

11:24 29.12.2021 (güncellendi: 11:25 29.12.2021)
© REUTERS / Dado RuvicSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, Rus Sputnik V aşısının onaylanmasındaki gecikmenin teknolojik süreçlerin kontrol işlemleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.
Russia Today’e (RT) konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, bir aşının acil durumlarda kullanıma yönelik fon kayıtları arasına alınması için, DSÖ’nün ilaç güvenliği ve etkinliği ile ilgili verilerin yanı sıra üretim teknolojisine ilişkin belgeler talep ettiğini hatırlattı.
Harris, “Özellikle de teknolojik süreçlerin kontrolü kısmı, aşıya yeşil ışık yakılması için tüm detayların incelenmesi, denetimin gerçekleştirilmesi vs. bakımından çok fazla zaman gerektiriyor” dedi.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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Harris, diğer düzenleyici kuruluşların da bu prosedürleri uyguladığını ifade etti.
Sputnik V aşısı toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül eden 71 ülkede tescil edildi. Aşı, ABD ve Avrupa Birliği’nde erişilebilir durumda değil. Düzenleyici kurumlardan aldığı onay sayısı bakımından Sputnik V dünyada ikinci sırada yer alıyor.
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