https://tr.sputniknews.com/20211229/dso-sputnik-vnin-onayindaki-gecikme-teknolojik-surec-kontrolunden-kaynakli-1052214813.html

DSÖ: Sputnik V’nin onayındaki gecikme teknolojik süreç kontrolünden kaynaklı

DSÖ: Sputnik V’nin onayındaki gecikme teknolojik süreç kontrolünden kaynaklı

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, Rus Sputnik V aşısının onaylanmasındaki gecikmenin teknolojik süreçlerin kontrol işlemleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T11:24+0300

2021-12-29T11:24+0300

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koronavirüs aşısı

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Russia Today’e (RT) konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, bir aşının acil durumlarda kullanıma yönelik fon kayıtları arasına alınması için, DSÖ’nün ilaç güvenliği ve etkinliği ile ilgili verilerin yanı sıra üretim teknolojisine ilişkin belgeler talep ettiğini hatırlattı. Harris, “Özellikle de teknolojik süreçlerin kontrolü kısmı, aşıya yeşil ışık yakılması için tüm detayların incelenmesi, denetimin gerçekleştirilmesi vs. bakımından çok fazla zaman gerektiriyor” dedi. Harris, diğer düzenleyici kuruluşların da bu prosedürleri uyguladığını ifade etti. Sputnik V aşısı toplam nüfusu 4 milyar kişiye tekabül eden 71 ülkede tescil edildi. Aşı, ABD ve Avrupa Birliği’nde erişilebilir durumda değil. Düzenleyici kurumlardan aldığı onay sayısı bakımından Sputnik V dünyada ikinci sırada yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211216/dso-sputnik-v-asisinin-onayi-icin-tarih-verdi-1051843657.html

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