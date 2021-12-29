https://tr.sputniknews.com/20211229/dsoden-pandeminin-ikinci-yildonumunde-bir-kotu-bir-iyi-haber-1052233639.html

DSÖ'den pandeminin ikinci yıldönümünde bir kötü bir iyi haber

DSÖ'den pandeminin ikinci yıldönümünde bir kötü bir iyi haber

Delta ile Omicron varyantlarının eşzamanlı yayılmasının vaka tsunamisi yarattığı uyarısında bulunan DSÖ, her ülkenin 2022'nin ortasına kadar nüfusunun yüzde... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T18:57+0300

2021-12-29T18:57+0300

2021-12-29T18:57+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

delta

aşı

tedros adhanom ghebreyesus

pandemi

kovid-19

mike ryan

omicron

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde belirlenen ve Mart 2020'de pandemi olarak ilan edilen Kovid-19'la birlikte iki yılı devirme vesilesiyle basın toplantısı düzenledi. 2021'i 2022'ye bağlayacak yılbaşı gecesi, Çin'in Vuhan kentinde kökeni bilinmeyen 27 viral pnömoni vakasıyla ilgili DSÖ'yü uyarmasının ikinci yıldönümü idrak edilecek. 2 yılda küresel çapta 282 milyondan fazla vaka ve 5.4 milyondan fazla ölüme neden olan Kovid-19'la ilgili DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Mike Ryan'ın en son mesajları şunlar oldu.* Delta ve Omicron vakaları rekor sayılara çıkaran ve hastaneye yatışlarla ölümlerde ani artışlara yol açan ikiz tehditler.* Delta ile eşzamanlı yayılan ve had safhada bulaşıcı olan Omicron'un bir vaka tsunamisine yol açmasından son derece endişeliyim.* İnsanların Omicron'a boşvermişlikle yaklaşmasını istemiyorum.* Ülkeler aşıları daha adil şekilde paylaşmalı. Daha zengin ülkelerde destekleyici aşı dozlarına yapılan vurgu, daha yoksul ülkeleri aşıdan mahrum bırakabilir. * DSÖ, her ülkenin 2022'nin ortasına kadar nüfusunun yüzde 70'ini aşı kapsamına alması için çalışıyor. Bu, pandeminin akut evresinin sona ermesine yardımcı olacaktır.* Pandeminin akut evresi 2022 sonunda bitebilir, ama virüs bir yere gitmeyecek. * İnsanların ne zaman karantinadan çıkması gerektiğine hükümetler karar verecek. * Kontrol önlemlerinde çok büyük kaymalar yapılmaması tavsiye olunur. * Omicron'un yaşlı nüfusu nasıl etkilediğini görene dek öngörüde bulunma konusunda biraz gerginim.

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dünya sağlık örgütü (dsö), delta, aşı, tedros adhanom ghebreyesus, pandemi, kovid-19, mike ryan, omicron