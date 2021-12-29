https://tr.sputniknews.com/20211229/dugun-gecesi-esinden-dayak-yiyen-damat-bosanma-davasi-acti-1052206696.html

Düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat, boşanma davası açtı

Düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat, boşanma davası açtı

İstanbul'da düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat mahkemeye giderek boşanma davası açtı. Damat gelinden yediği dayağın ardından darp raporu da aldı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T00:37+0300

2021-12-29T00:37+0300

2021-12-29T00:37+0300

türkiye

sabah

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İstanbul Kâğıthane'de yaşayan Mehmet İ., bir süredir birlikte olduğu Halime İ. ile Temmuz ayında evlendi. Karısından dayak yediSabah'ın haberine göre düğünden sonra yaşadıkları eve giden çiftin arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma başladı. Stresli günün ardından tartışması alevlenen tarafların arasında arbede yaşandı ve iddiaya göre Mehmet İ., yeni evlendiği eşi Halime İ.'den dayak yedi.Darp raporu aldıVücudunda darp izleri oluşan talihsiz genç adam, gece yarısı evini terk etti. Yakınlarda bulunan hastaneye başvuran Mehmet İ. darp raporu aldı. Yaşadığı büyük hayal kırıklığını atlatamayan genç adam, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisini düğün gecesi döven eşine boşanma davası açtı.'Evlendiğim gün darp edildim'Dilekçesinde, "Evlendiğim gün darbedildim. Evliliğimiz tamamen kâğıt üzerinde kalmıştır. Aramızda geçen sorunlar evliliğimizin devam edemeyeceğini ortaya koymuştur" şeklinde özette bulunan genç adam boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

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sabah