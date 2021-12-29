Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211229/edirnede-sel-felaketi-mahsur-kalan-aile-ev-esyalarini-kurtarmak-icin-seferber-oldu-1052209073.html
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, evini bırakmayan aileler... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T04:12+0300
2021-12-29T04:14+0300
türkiye
edirne
afad
uzunköprü
sel felaketi
aşırı yağışlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052209046_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_39dd972170d0bd01698ba9ef8e111f52.jpg
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde pazartesi gecesi başlayan sağanak yağış, salı gecesine kadar yaklaşık 24 saat aralıklarla etkisini artırarak devam etti. Şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezinde bulunan Kırkkavak Deresi de yatağından taştı.Dere kenarında bulunan onlarca evde su baskını yaşandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi.Araçlar mahsur kaldı, bahçeler suya gömüldüKırkkavak deresinin yakınında bulunan birçok evin bahçesi ve bodrum katları suya gömüldü.İtfaiye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi. Şiddetli su akıntısı nedeniyle birçok köy yolu da ulaşıma kapatıldı.Yolun kapalı olmasına rağmen yoldan geçmek isteyen bir otomobil su akıntısına kapıldı. Araç sürücü bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Selde mahsur kalan aile, eşyalarını kurtarmak için seferber olduSel felaketinin yaşandığı Atatürk mahallesinde sel sularının evlerinin balkonuna kadar ulaştığı aile, evinden dışarı adım dahi atamadı. Suyun evin içerisine girmesine ramak kala aile, başta elektronik eşyalar olmak üzere ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.Çamaşır makinesini masanın üzerine koyan aile diğer eşyaları da koltukların üzerine koyarak önlem aldı. Ev sahibi Mehmet Ciğerci, sel felaketi yaşanınca ne yapacağını bilemediklerini belirterek, evde kullandıkları eşyaları kurtarmak için önlem aldıklarını söyledi. Çamaşır makinasını masanın üzerine koyduğunu anlatan Ciğerci, endişeyle yağışı takip ettiklerini ifade etti.Sel mağduru aileler, üst kattaki komşularına sığındıKırkkavak deresi yakınında evleri bulunan vatandaşlar, sel sularının evlerine girmesine ramak kala üst kattaki komşularına sığındı. Geceyi komşularında geçireceklerini ifade eden aileler, endişeli olduklarına değindi. Komşusunu evinde misafir eden Canan Engel, "Alt katlarda mahsur kalan komşularımız kepçeyle tahliye edildi. Komşularımız da bu gece bizde misafir olacaklar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/meteorolojiden-trakya-ve-mugla-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1052203037.html
türkiye
edirne
uzunköprü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052209046_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_ffe803e21262d003422beeaea29c7119.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
edirne, afad, uzunköprü, sel felaketi, aşırı yağışlar

Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu

04:12 29.12.2021 (güncellendi: 04:14 29.12.2021)
© İHAEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, evini bırakmayan aileler ise eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, evini bırakmayan aileler ise eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA
Abone ol
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, evini bırakmayan aileler ise eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Çamaşır makinesi ve birçok eşyayı masa üstüne koyup önlem aldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde pazartesi gecesi başlayan sağanak yağış, salı gecesine kadar yaklaşık 24 saat aralıklarla etkisini artırarak devam etti. Şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezinde bulunan Kırkkavak Deresi de yatağından taştı.
Dere kenarında bulunan onlarca evde su baskını yaşandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi.

Araçlar mahsur kaldı, bahçeler suya gömüldü

Kırkkavak deresinin yakınında bulunan birçok evin bahçesi ve bodrum katları suya gömüldü.
İtfaiye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi. Şiddetli su akıntısı nedeniyle birçok köy yolu da ulaşıma kapatıldı.
Yolun kapalı olmasına rağmen yoldan geçmek isteyen bir otomobil su akıntısına kapıldı. Araç sürücü bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Selde mahsur kalan aile, eşyalarını kurtarmak için seferber oldu

Sel felaketinin yaşandığı Atatürk mahallesinde sel sularının evlerinin balkonuna kadar ulaştığı aile, evinden dışarı adım dahi atamadı. Suyun evin içerisine girmesine ramak kala aile, başta elektronik eşyalar olmak üzere ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.
Çamaşır makinesini masanın üzerine koyan aile diğer eşyaları da koltukların üzerine koyarak önlem aldı. Ev sahibi Mehmet Ciğerci, sel felaketi yaşanınca ne yapacağını bilemediklerini belirterek, evde kullandıkları eşyaları kurtarmak için önlem aldıklarını söyledi. Çamaşır makinasını masanın üzerine koyduğunu anlatan Ciğerci, endişeyle yağışı takip ettiklerini ifade etti.

Sel mağduru aileler, üst kattaki komşularına sığındı

Kırkkavak deresi yakınında evleri bulunan vatandaşlar, sel sularının evlerine girmesine ramak kala üst kattaki komşularına sığındı. Geceyi komşularında geçireceklerini ifade eden aileler, endişeli olduklarına değindi. Komşusunu evinde misafir eden Canan Engel, "Alt katlarda mahsur kalan komşularımız kepçeyle tahliye edildi. Komşularımız da bu gece bizde misafir olacaklar" dedi.
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
YAŞAM
Meteoroloji'den Trakya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Dün, 22:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:42Lochkeed Martin ile Pentagon arasında F-35'ler için 492 milyon dolarlık 'modifikasyon' sözleşmesi
04:12Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
03:53Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
03:29ABD'de haber kanalları 2021'de büyük izleyici kitlesi kaybetti
03:06Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
02:49Kötü koku şikayeti üzerine apartmana giden polis ekibi, ev sahibinin öldüğünü tespit etti
02:45ABD Dışişleri: İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemeler var, esaslı bir yorum yapmak için erken
02:39Rusya Savunma Bakanı, Vladimirli bir çocuğun askeri helikopterle uçma hayalini gerçekleştirdi
02:19Biden, 10 Ocak'ta Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı: 'Göreceğiz'
02:07Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor
01:45Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
01:37Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
01:30Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
00:59Şiddetli yağış sonrası Lüleburgaz'da ördekler sele kapıldı: Akıbetleri bilinmiyor
00:48Eurostat: TÜİK'teki sık yönetim değişiklikleri, güvenilirliği zedeliyor
00:46Rusya, Hazar Denizi'ndeki kirlilikle mücadele için 4 milyon dolar kaynak ayıracak
00:37Düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat, boşanma davası açtı
00:31İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
00:10İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek
00:05Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti