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Ege Denizi'nde önemli keşif: 'Denizcilik tarihi yapboz gibidir, bu da bu yapbozun bir parçası'
Ege Denizi'nde önemli keşif: 'Denizcilik tarihi yapboz gibidir, bu da bu yapbozun bir parçası'
İkinci Dünya Savaşı sırasında Ege Denizi'nde Müttefik Kuvvetler tarafından batırılan bir İtalyan denizaltısının enkazı, 80 yıl sonra bölgede dalış yapan Yunan... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T13:12+0300
2021-12-29T13:12+0300
dünya
italya
ege denizi
denizaltı
enkaz
dalgıç
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48 denizciyle Yunanistan'ın Leros adasından yola çıkan Jantina isimli İtalyan denizaltısı, 5 Temmuz 1941'de İngiliz denizaltısı HMS Torbay'ın attığı torpidoların isabet etmesi sonucu battı. 42 İtalyan askeri hayatını kaybetti.Bu yılın Kasım ayında Yunanistan'ın en tanınmış dalgıçlarından Kostas Thoctarides ve ekibi tarafından Mikonos Adası'nın güneyinde 103 metre derinlikte uzaktan kumandalı bir su altı aracı olan ROV Super Achilles ile detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.İngiliz deniz kuvvetleri tarafından batırılan denizaltının enkazına eriştiklerini belirten denizcilik uzmanı Thoctarides, Reuters'a verdiği demeçte, "Denizcilik tarihi yapboz gibidir ve bu da bu yapbozun bir parçası. İki denizaltının karşı karşıya gelmesi çok nadir görülen bir deniz olayıdır" dedi.Thoctarides, Jantina'nın kimliğinin İtalya Denizcilik Tarihi Ofisi'nden alınan kayıtlar kullanılarak doğrulandığını söyledi.Söz konusu denizaltı, Thoctarides tarafından bulunan ve tanımlanan dördüncü denizaltı olarak kayıtlara geçti.
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italya, ege denizi, denizaltı, enkaz, dalgıç

Ege Denizi'nde önemli keşif: 'Denizcilik tarihi yapboz gibidir, bu da bu yapbozun bir parçası'

13:12 29.12.2021
© Fotoğraf : Kostas ThoctaridesYunan dalgıçlar, Ege Denizi'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İtalyan denizaltısı enkazı buldu
Yunan dalgıçlar, Ege Denizi'nde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İtalyan denizaltısı enkazı buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Fotoğraf : Kostas Thoctarides
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Ege Denizi'nde Müttefik Kuvvetler tarafından batırılan bir İtalyan denizaltısının enkazı, 80 yıl sonra bölgede dalış yapan Yunan dalgıçlar tarafından keşfedildi.
48 denizciyle Yunanistan'ın Leros adasından yola çıkan Jantina isimli İtalyan denizaltısı, 5 Temmuz 1941'de İngiliz denizaltısı HMS Torbay'ın attığı torpidoların isabet etmesi sonucu battı. 42 İtalyan askeri hayatını kaybetti.
Bu yılın Kasım ayında Yunanistan'ın en tanınmış dalgıçlarından Kostas Thoctarides ve ekibi tarafından Mikonos Adası'nın güneyinde 103 metre derinlikte uzaktan kumandalı bir su altı aracı olan ROV Super Achilles ile detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.
İngiliz deniz kuvvetleri tarafından batırılan denizaltının enkazına eriştiklerini belirten denizcilik uzmanı Thoctarides, Reuters'a verdiği demeçte, "Denizcilik tarihi yapboz gibidir ve bu da bu yapbozun bir parçası. İki denizaltının karşı karşıya gelmesi çok nadir görülen bir deniz olayıdır" dedi.
Thoctarides, Jantina'nın kimliğinin İtalya Denizcilik Tarihi Ofisi'nden alınan kayıtlar kullanılarak doğrulandığını söyledi.
Söz konusu denizaltı, Thoctarides tarafından bulunan ve tanımlanan dördüncü denizaltı olarak kayıtlara geçti.
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