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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20211229/ekonomist-erbas-kurda-11-12-tl-arasinda-yatay-bir-bant-olacak-diye-goruyorum-1052221253.html
Ekonomist Erbaş: Kurda 11-12 TL arasında yatay bir bant olacak diye görüyorum
Ekonomist Erbaş: Kurda 11-12 TL arasında yatay bir bant olacak diye görüyorum
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Erbaş, kur seviyesi hakkında “11-12 aralığında daha yatay bir bant bizi bekliyor gibi gözüküyor. Yeni yılda enflasyon... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T13:51+0300
2021-12-29T13:51+0300
seyir hali
radyo
dolar
merkez bankası
piyasa
kur
yücel tonguç erbaş
kur korumalı tl mevduat
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Ekonomist Erbaş: Kurda 11-12 TL arasında yatay bir bant olacak diye görüyorum
29.12.2021 SEYİR HALİ
Radyo Sputnik’te konuşan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, piyasaların seyrini, kur korumalı TL mevduata yönelimi ve yeni yılda kur seviyelerinin gösterebileceği hareketleri Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Piyasaların kararsız gözüktüğünü söyleyen Erbaş, yeni yılda yatırım eğilimlerinin nasıl olacağını “Piyasalar hala yatırımcı nezdinde yeni yılda ne yapacağı konusunda biraz kararsız, bir iki ay dağınık sepet şeklinde devam edip sonraki gelişmeleri görerek değerlendirmek daha doğru olur gibi geliyor. 2022’de kendi fırsatlarıyla gelecek gibi duruyor. Ben biraz daha küresel olarak paradan para kazanma döneminden artık iş, güç, yatırım, üretime kayacak gibi geliyor. Faizler artacak gibi düşünsek de bilanço küçültmeleri gelecek merkez bankalarının, bu da para kısıldığında herkes işinin başına dönüp nereden ne kazanıma döner” diye açıkladı.‘Kafaların karışık olduğunu düşünüyorum ama TL mevduat tarafına doğru bir yönelim olmuştur’Erbaş, kur artışı sırasında dolar alım miktarı ve düşüş ertesi TL mevduata yönelim konusunda “Biz 11-12 TL civarlarından 18 TL’ye gelirken aslında yerleşiklerin yabancı mevduat oranı 7 milyar dolar kadar artmış. 237 milyara çıkmış. Bunu geçen haftaki veride bir önceki haftasında görmüştük. Genel olarak borsada yabancı payı yüzde 41’lerde, dövizde tahvil tarafında da yabancıların çok düşük işlemler yaptığını düşünüyorum. İşlemlerin Türk pazarlarında düşük olduğunu düşünüyorum. Böyle durum olduğunda bu kişiler bir karar vermek durumunda kalacaktır. Ben hala kafaların karışık olduğunu düşünüyorum ama TL mevduat tarafına doğru bir yönelim olmuştur. Kurdaki durum bence TL mevduatı teşvik etmekten ziyade dövize yönelişin önü kesilmek istendi. İnsanlar biraz muallakta ‘döviz borcum varsa nereden alayım’ diye bakıyor. Elinde mevduatı varsa ‘bir kısım bu tarafa geçeyim bir kısım elimde döviz olsun’ diyenler var. Belki yarın alacağımız veride o çözülmenin gelmeyeceğini ama yedi milyarlık kısmın belki aynı kişiler olmamakla birlikte tekrardan TL’ye dönmüş olabileceğini düşünüyorum” dedi.‘10’lu seviyelerin altına kalıcı olarak inmesini şimdilik beklemiyorum’2022’de kalıcı bir enflasyon olabileceğine dikkat çeken Erbaş, kur seviyesinin seyri için “Mevcut görüntüde 2022’de de kalıcı bir enflasyonumuz olacak. 11-12 arasında bir stabil durumumuz olacak diye görüyorum. Burada ekonomik göstergeler para girişiyle iyileşecekse bizim aralığımız 10’a doğru geri çekilebilir ama 10’lu seviyelerin altına kalıcı olarak inmesini şimdilik beklemiyorum. Yukarıda da 12.5’lar 12.70’lerin üzerinde bir kur hareketi bu uyguladığımız sistemde önümüzdeki iki üç ay içerisinde olmaması lazım. Makaslar açık yani bankalar arasında alım satım farkı hala açık bu da hala insanların alıp satarken statik bir aralık yakalayamadığını gösteriyor. Bu aralık yeni yılla birlikte azalabilir. O zaman biz de 11 civarında bir kur hareketi görebiliriz. Eğer bir yükümlülüğünüz varsa 11 TL altında bir fiyatlama yakalayabiliyorsanız en iyi yükümlülüğünüzü kapatabileceğiniz döviz sağlayabileceğiniz yerdir. Şu an 11-12 aralığında biraz daha yatay bir bant bizi bekliyor gibi gözüküyor. Yeni yılda da enflasyon gerçekleşmesine göre bu fiyatlamanın üstüne bir değer eklememiz gerekecek. 2022 hem Kovid ile ilgili çok önemli bir yıl olacak hem merkez bankalarının küresel atacağı adımlarla ilgili bizim de reaksiyonlar vermemiz gerekebilir. O açıdan hareketli bir yıl bizi bekliyor” öngörüsünde bulundu.
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Ali Çağatay
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radyo, dolar, merkez bankası, piyasa, kur, yücel tonguç erbaş, kur korumalı tl mevduat, аудио

Ekonomist Erbaş: Kurda 11-12 TL arasında yatay bir bant olacak diye görüyorum

13:51 29.12.2021
SEYİR HALİ
Ekonomist Erbaş: Kurda 11-12 TL arasında yatay bir bant olacak diye görüyorum
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Erbaş, kur seviyesi hakkında “11-12 aralığında daha yatay bir bant bizi bekliyor gibi gözüküyor. Yeni yılda enflasyon gerçekleşmesine göre fiyatlamaya bir değer eklememiz gerekecek. 11 TL altında bir fiyatlama yakalayabiliyorsanız en iyi yükümlülüğünüzü kapatabileceğiniz yerdir” ifadelerini kullandı.
Radyo Sputnik’te konuşan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, piyasaların seyrini, kur korumalı TL mevduata yönelimi ve yeni yılda kur seviyelerinin gösterebileceği hareketleri Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.
Piyasaların kararsız gözüktüğünü söyleyen Erbaş, yeni yılda yatırım eğilimlerinin nasıl olacağını “Piyasalar hala yatırımcı nezdinde yeni yılda ne yapacağı konusunda biraz kararsız, bir iki ay dağınık sepet şeklinde devam edip sonraki gelişmeleri görerek değerlendirmek daha doğru olur gibi geliyor. 2022’de kendi fırsatlarıyla gelecek gibi duruyor. Ben biraz daha küresel olarak paradan para kazanma döneminden artık iş, güç, yatırım, üretime kayacak gibi geliyor. Faizler artacak gibi düşünsek de bilanço küçültmeleri gelecek merkez bankalarının, bu da para kısıldığında herkes işinin başına dönüp nereden ne kazanıma döner” diye açıkladı.

‘Kafaların karışık olduğunu düşünüyorum ama TL mevduat tarafına doğru bir yönelim olmuştur’

Erbaş, kur artışı sırasında dolar alım miktarı ve düşüş ertesi TL mevduata yönelim konusunda “Biz 11-12 TL civarlarından 18 TL’ye gelirken aslında yerleşiklerin yabancı mevduat oranı 7 milyar dolar kadar artmış. 237 milyara çıkmış. Bunu geçen haftaki veride bir önceki haftasında görmüştük. Genel olarak borsada yabancı payı yüzde 41’lerde, dövizde tahvil tarafında da yabancıların çok düşük işlemler yaptığını düşünüyorum. İşlemlerin Türk pazarlarında düşük olduğunu düşünüyorum. Böyle durum olduğunda bu kişiler bir karar vermek durumunda kalacaktır. Ben hala kafaların karışık olduğunu düşünüyorum ama TL mevduat tarafına doğru bir yönelim olmuştur. Kurdaki durum bence TL mevduatı teşvik etmekten ziyade dövize yönelişin önü kesilmek istendi. İnsanlar biraz muallakta ‘döviz borcum varsa nereden alayım’ diye bakıyor. Elinde mevduatı varsa ‘bir kısım bu tarafa geçeyim bir kısım elimde döviz olsun’ diyenler var. Belki yarın alacağımız veride o çözülmenin gelmeyeceğini ama yedi milyarlık kısmın belki aynı kişiler olmamakla birlikte tekrardan TL’ye dönmüş olabileceğini düşünüyorum” dedi.

‘10’lu seviyelerin altına kalıcı olarak inmesini şimdilik beklemiyorum’

2022’de kalıcı bir enflasyon olabileceğine dikkat çeken Erbaş, kur seviyesinin seyri için “Mevcut görüntüde 2022’de de kalıcı bir enflasyonumuz olacak. 11-12 arasında bir stabil durumumuz olacak diye görüyorum. Burada ekonomik göstergeler para girişiyle iyileşecekse bizim aralığımız 10’a doğru geri çekilebilir ama 10’lu seviyelerin altına kalıcı olarak inmesini şimdilik beklemiyorum. Yukarıda da 12.5’lar 12.70’lerin üzerinde bir kur hareketi bu uyguladığımız sistemde önümüzdeki iki üç ay içerisinde olmaması lazım. Makaslar açık yani bankalar arasında alım satım farkı hala açık bu da hala insanların alıp satarken statik bir aralık yakalayamadığını gösteriyor. Bu aralık yeni yılla birlikte azalabilir. O zaman biz de 11 civarında bir kur hareketi görebiliriz. Eğer bir yükümlülüğünüz varsa 11 TL altında bir fiyatlama yakalayabiliyorsanız en iyi yükümlülüğünüzü kapatabileceğiniz döviz sağlayabileceğiniz yerdir. Şu an 11-12 aralığında biraz daha yatay bir bant bizi bekliyor gibi gözüküyor. Yeni yılda da enflasyon gerçekleşmesine göre bu fiyatlamanın üstüne bir değer eklememiz gerekecek. 2022 hem Kovid ile ilgili çok önemli bir yıl olacak hem merkez bankalarının küresel atacağı adımlarla ilgili bizim de reaksiyonlar vermemiz gerekebilir. O açıdan hareketli bir yıl bizi bekliyor” öngörüsünde bulundu.
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